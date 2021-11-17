Комсомольская правдаМишустин заявил о готовности регионов к отопительному сезонуНа заседании правительства в среду обсуждали готовность предприятий ЖКХ к новому отопительному сезону. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, в целом регионы к зиме готовы.В источникеPiter.tvPiter.tvНТВSmotrim.ruЦентральная Служба НовостейПервый каналМоя Москва.онлайнДума ТВМой БрянскКомсомольская правдаRT на русскомИзвестияФАНПолитика СегодняREGNUMДума ТВПодробнее о событииМишустин заявил о готовности регионов к новому отопительному сезонуТАСС06:02Мишустин сообщил о готовности регионов к отопительному сезонуФАН05:50Мишустин: регионы РФ готовы к отопительному сезонуИзвестия05:48Мишустин сообщил, что регионы в целом готовы к отопительному сезонуRT на русском05:43Мишустин: Регионы в целом готовы к новому отопительному сезонуРоссийская газета05:42Михаил Мишустин заявил о готовности регионов к отопительному сезонуГоворит Москва05:37Еврейская АО получит 900 млн рублей на подготовку к отопсезонуREGNUM05:45Показать ещёПоделиться