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Мишустин заявил о готовности регионов к отопительному сезону

На заседании правительства в среду обсуждали готовность предприятий ЖКХ к новому отопительному сезону. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, в целом регионы к зиме готовы.В источнике

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Мишустин заявил о готовности регионов к новому отопительному сезону
ТАСС06:02
Мишустин сообщил о готовности регионов к отопительному сезону
ФАН05:50
Мишустин: регионы РФ готовы к отопительному сезону
Известия05:48
Мишустин сообщил, что регионы в целом готовы к отопительному сезону
RT на русском05:43
Мишустин: Регионы в целом готовы к новому отопительному сезону
Российская газета05:42
Михаил Мишустин заявил о готовности регионов к отопительному сезону
Говорит Москва05:37
Еврейская АО получит 900 млн рублей на подготовку к отопсезону
REGNUM05:45

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