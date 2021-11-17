На заседании правительства в среду обсуждали готовность предприятий ЖКХ к новому отопительному сезону. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, в целом регионы к зиме готовы.

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