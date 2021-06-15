Программа социально-экономического развития Северного Кавказа не принесла ощутимых результатов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, с реализацией программы «по-прежнему достаточно много проблем», решать которые нужно в том числе на федеральном уровне.

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С чего всё началось Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о низкой эффективности программы социально-экономического развития регионов Северного Кавказа, сообщает пресс-служба кабмина Аргументы и Факты вчера в 06:26