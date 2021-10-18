ВВП России за первые восемь месяцев 2021 г. вырос на 4,7%, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на 35-м заседании консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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С чего всё началось Мишустин: объем экономики России превысил докризисный уровень Объем российской экономики превысил докризисный уровень, ВВП за восемь месяцев вырос на 4,7%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в РФ. ТАСС вчера в 12:04