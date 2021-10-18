Объем российской экономики превысил докризисный уровень, ВВП за восемь месяцев вырос на 4,7%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в РФ.
К троянским астероидам Юпитера 16 октября отправилась межпланетная станция "Люси", а вместе с ней и капсула времени с цитатами Нобелевских лауреатов по литературе, современных поэтов, музыкантов и великих ученых.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 18 октября, во время своего визита в Анголу заявил, что страны-победители во Второй мировой войне, которые являются постоянными членами Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций, не должны определять судьбу человечества.