Объем российской экономики превысил докризисный уровень, ВВП за восемь месяцев вырос на 4,7%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в РФ.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторную комплексную экспертизу по уголовному делу о гибели мужчины в Ленинградской области и назначил процессуальную проверку в отношении следователя Владислава Мегрелова, который вел это дело, сообщается на сайте СК.