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Мишустин: 43 миллиона россиян вакцинировались от COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России от коронавируса вакцинировались 43 млн человек.
ТАСС
Почти треть населения России полностью вакцинировались от коронавируса.
Известия
Мишустин считает, что останавливаться на этом не стоит, поскольку в России производится достаточное количество вакцины от коронавируса.
Lenta.ru
«Созданы все необходимые условия, чтобы у наших граждан не возникало никаких трудностей сделать прививку», - подчеркнул Мишустин.
Национальная служба новостей

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