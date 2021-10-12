РИА НовостиМишустин: 43 миллиона россиян вакцинировались от COVID-19Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России от коронавируса вакцинировались 43 млн человек.ТАССПочти треть населения России полностью вакцинировались от коронавируса.ИзвестияМишустин считает, что останавливаться на этом не стоит, поскольку в России производится достаточное количество вакцины от коронавируса.Lenta.ru«Созданы все необходимые условия, чтобы у наших граждан не возникало никаких трудностей сделать прививку», - подчеркнул Мишустин.Национальная служба новостейЧитать далееСвернутьМоя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнПетербургский дневникPiter.tvDaily MoscowИзвестияЦентральная Служба НовостейМИР 24ТВ ЦентрМой БрянскДума ТВНТВИзвестияМордовМедиаНародные новостиКрымPRESSThe Moscow PostПетербургский дневникРоссийская газетаСеверпостПсковское агентство информацииЗакC.РуLife.ruRT на русскомНовые ИзвестияГазета.RuИА Красная ВеснаАфиша DailyОбластная газетаПодробнее о событииВ РФ порядка 43 млн человек вакцинировались от COVID-19The Moscow Post06:31Мишустин назвал число вакцинированных россиянВзгляд.ру06:49Почти треть населения России полностью вакцинировалась от COVID-19Интерфакс06:37Мишустин: ситуации с нехваткой вакцины от ковида в России быть не можетТАСС06:50Мишустин: от коронавируса привилась треть россиянКоммерсантъ06:25Мишустин заявил, что в России вакцинировали почти треть населения страныRT на русском06:33Мишустин: система здравоохранения готова для лечения пациентов с коронавирусомРИА Новости07:02Показать ещёОценить200Поделиться