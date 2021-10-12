Собчак прибыла на допрос в МВД в качестве свидетеля по делу о ДТП под Сочи

Телеведущая Ксения Собчак прибыла на допрос к следователю МВД по делу о ДТП в Краснодарском крае, в котором погиб один человек и пострадали еще двое.