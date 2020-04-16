Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

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