Экономика
РИА НовостиМишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
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Мишустин потребовал ежедневно контролировать выполнение банками поручений президента
Вести.Ru16 апреля в 07:05
Мишустин ответил на слова главы МЭР об убыточности для банков льготных кредитов
ТАСС16 апреля в 07:00
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:57, Ашберн
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