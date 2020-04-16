Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
Читать в источнике
Комментировать686

Подробнее о событии

Мишустин сделал выговор министру Решетникову за то, что банки не исполняют поручение президента

URA.Ru16 апреля в 06:23

Мишустин потребовал ежедневно контролировать выполнение банками поручений президента

Вести.Ru16 апреля в 07:05

Мишустин ответил на слова главы МЭР об убыточности для банков льготных кредитов

ТАСС16 апреля в 07:00

Правительство будет ежедневно следить за работой банков

Коммерсантъ16 апреля в 08:40

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

РИА Новости16 апреля в 06:12

«Это поручение президента» Мишустин остался недоволен банками, отказывающими предпринимателям в льготных кредитах

Фонтанка.Ру16 апреля в 06:10

"Что значит убыточные или нет?!" Мишустин сделал выговор министру

Царьград16 апреля в 05:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:57, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа

Невские Новости 20:30
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в мае

На большей части европейской территории России в мае ожидается теплая погода.
Mockva.ru 05:49
121
Общество

Власти Подмосковья вслед за Москвой ужесточили пропускной режим

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел в регионе дополнительные меры борьбы с коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 05:55
146
Единоборства

Конор Макгрегор удалил сообщение с обещанием избить Тони Фергюсона

News.ru 09:59
Общество

В России установили максимальные выплаты безработным

Постановление о максимальных выплатах безработным гражданам подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
ФАН вчера в 09:37
2,2K
Транспорт

В Москве автоматизируют контроль пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок.
Lenta.ru 07:03
37
Кино

Галь Гадот против Кристен Уиг и Педро Паскаля на новых кадрах «Чудо-женщины: 1984»

Warner Bros. продолжает интриговать поклонников новыми кадрами из грядущего блокбастера «Чудо-женщина: 1984».
Киноафиша России вчера в 05:23
Политика

Посольство России объяснило «переезд» на новый адрес в Праге

Посольство России в Чехии опровергло информацию, появившуюся в местных СМИ со ссылкой на чешский МИД, о том, что оно якобы намерено использовать в качестве "нового" официального адреса в Праге адрес своего консульского отдела: улица Коруновачни, 34.
РИА Новости 20:58
406
Происшествия

В Бурятии за сутки три человека заразились коронавирусом

Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, за сутки увеличилось на три человека и достигло 115, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 23:56
95
Армия и оружие

Sohu рассказало, чем для Украины обернется попытка нападения на Россию

Китайские аналитики констатировали, что последние несколько лет отношения между Россией и Украиной переживают крайне сложный период.
ПолитРоссия вчера в 15:25
Происшествия

В Севастополе выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Севастополь, 18 апреля 2020, 21:44 — REGNUM В Севастополе в течение дня выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 14:44
12
Религия

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

BFM.ru 07:00
2,4K
Здоровье

Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39
212
Политика

Путин поручил Минобороны проработать меры по борьбе с коронавирусом

Президент Россия Владимир Путин поручил Минобороны до 22 апреля представить предложения о возможности привлечь специальные силы и средства ВС для борьбы с коронавирусом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 04:54
843
Политика

Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы в пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:43
1
Экономика

Названо условие для выплаты пенсий при дефиците денег у ПФР

Разбираемся, что будет с выплатой пенсий пожилым согражданам.
Московский Комсомолец 10:36
1
Здоровье

Сыпь на коже может быть симптомом коронавируса

Новым возможным симптомом коронавируса назвали кожную сыпь и проявление сосудистого рисунка, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Московского комсомольца».
МР7.ру 06:57
228
Фигурное катание

Загитова показала фото с фотосессии для Cosmopolitan

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила в своем блоге в Инстаграм фотографии, которые были сделаны для майского номера журнала Cosmopolitan.
ToDay News Ufa 04:00
Политика

Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru 19:19
127
Экономика

Спекулянты в США сократили ставки на укрепление рубля на 28%

Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) снизились на отчетной неделе.
Profinance.ru 03:47
3
Политика

Анатомия слухов: зачем вернули Кашпировского

Кстати, Россия пока с КНР по линии лечения нового вируса активно сотрудничает.
Росбалт вчера в 07:24
Здоровье

Онищенко рассчитал сроки снятия карантина

Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер вчера в 09:16
23
Авто

21-ю «Волгу» продают за 3,7 млн. Таких в мире всего пять

Напомним, что ГАЗ-21 «Волга» выпускалась с 1956 года и отправлялась на экспорт во многие страны.
За рулем 15:15
Общество

В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

Lenta.ru 15:56
468
Энергетика

FT узнала о спорах российских нефтяных компаний из-за сделки ОПЕК+

Обещанию властей России сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 2,5 млн барр. в сутки угрожают разногласия среди нефтедобывающих компаний, которые никак не могут договориться о том, кто и насколько должен урезать свои объемы.
РБК вчера в 09:18
233
Политика

Онищенко ответил на критику Лукашенко российских тест-систем

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что российские тесты на выявление коронавируса со своей задачей справляются.
Известия 12:09
400
Наука

Создан новый метод хранения водорода и метана для топливных элементов

Испытав адсорбционные способности нового материала, команда исследователей выяснила, что при давлении в 100 атмосфер и температуре в -3 °C он способен хранить до 0,5 грамма водорода на грамм собственной массы.
Индикатор вчера в 04:41
4
Общество

Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов

Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров.
Вести.Ru 12:19
665
Политика

Депутат Госдумы назвал причину выдворения ополченца Щербака из России

Как сообщает kp.ru, официальной причиной выдворения названо нарушение миграционного законодательства России.
Ридус 13:04
Наука

Таламус поучаствовал в принятии вероятностных решений

Принятие решений при меняющейся вероятности наступления событий определяется функциональными связями между префронтальными отделами головного мозга и таламусом, который посылает сигнал от органов чувств коре больших полушарий.
N+1 вчера в 08:10
8
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное