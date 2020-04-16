Экономика
Рифей-ПермьМишустин ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Глава российского кабмина Михаил Мишустин в ходе заседания правительства прервал доклад министра экономического развития Максима Решетникова, который рассказывал о выдаче предприятиям льготных кредитов на зарплату.
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Мишустин потребовал ежедневно контролировать выполнение банками поручений президента
Вести.Ru16 апреля в 07:05
Мишустин ответил на слова главы МЭР об убыточности для банков льготных кредитов
ТАСС16 апреля в 07:00
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
Политика
Власти США мобилизовали спецотряд на случай эвакуации Белого дома
Задачами подразделения являются защита страны от возможного противника и эвакуация в безопасное место властей США и ключевых ведомств.
RuNews24.ru вчера в 04:05
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Кино
Бри Ларсон может получить камео в «Шан-Чи и легенде десяти колец»
Как сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на свои источники, о мотивации скруллов можно будет узнать чуть больше в предстоящем фильме «Шан-Чи и легенда десяти колец».
Popcornnews.ru вчера в 10:00
Политика
Жириновский потребовал арестов коммунистов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если те устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.
Lenta.ru 12:41
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер вчера в 09:16
Политика
Кабмину поручено составить прогноз числа заболевших коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом.
RT на русском 04:57
Музыка
Мировые звёзды участвуют в онлайн-концерте в поддержку врачей
Peterburg2.ru 15:42
Общество
Стало известно число вылеченных российскими врачами итальянцев
Российские врачи, отправленные в итальянский Бергамо для помощи зараженным коронавирусом, вылечили 15 пациентов.
Lenta.ru 15:22
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Общество
Патологоанатом усомнился в пневмонии у заболевших COVID-19
Москва, 16 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что у больных COVID-19 развивается не пневмония в «чистом виде», а это нечто другое.
REGNUM 16 апреля в 06:22
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Москве
Ранее стало известно о гибели одного человека в результате столкновения автобуса Мосгортранса и легкового автомобиля Hyundai в районе дома №45 на Кутузовском проспекте.
RT на русском 15:02
Экономика
Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК вчера в 01:00
Общество
В Минтруде рассказали о больничных работающим россиянам старше 65 лет
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный с 20 по 30 апреля.
RT на русском вчера в 07:24
Технологии
Оказалось, некоторые HDD Seagate и Western Digital используют SMR
Стало известно, что HDD Seagate и Western Digital используют SMR для накопителей, предназначенных для ПК и NAS.
Vevby.ru 15:27
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года
Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ вчера в 04:22
Общество
В Нью-Йорке разрешат вступать в брак по видеосвязи
На фоне эпидемии коронавируса власти штата Нью-Йорк разрешат жителям вступать в брак по видеосвязи, сообщил 18 апреля губернатор Эндрю Куомо.
Известия 15:42
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
Происшествия
В Кировской области нашли одного из напавших на врача скорой помощи
Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
РИА Новости 16:03
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Происшествия
В Севастополе выявлены новые случаи заражения коронавирусом
Севастополь, 18 апреля 2020, 21:44 — REGNUM В Севастополе в течение дня выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 14:44
Футбол
Кокорин заявил, что у него есть варианты продолжения карьеры в Италии
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», ответил на вопрос по поводу возможного перехода в европейский футбольный клуб.
RT на русском 14:40
Общество
Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Говорит Москва вчера в 14:05
Здоровье
Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Сыпь на коже может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление врача-пульмонолога Сергея Авдеева.
Моя Москва.онлайн 07:34
Космос
Спутник Intelsat-901 с подключенным MEV-1 возобновляет работу
«В ноябре компания Intelsat перевела клиентов со спутника Intelsat-901 и начала выводить его с геосинхронной орбиты, чтобы встретиться с MEV-1 на орбите для мертвых спутников - в нескольких сотнях километрах над активными спутниками», сообщил Жан-Люк Фроелигер, вице-президент Intelsat по операциям и инженерии 17 апреля.
AstroNews.ru 13:10
Игры
В Google Play и App Store бесплатно раздают Hitman GO
Мобильную головоломку Hitman GO сделали бесплатной для iOS и Android, но вот внутренние покупки никто не отменял.
The GEEK вчера в 05:47
Шоу-бизнес
Дочь Якубовича поразила подписчиков новым ярким образом
В честь 22-летия дочь Якубовича решила кардинально сменить образ.
Слово и Дело 11:23
Общество
Россияне, пожелавшие вернуться на родину, вылетели из Лондона в Москву
Граждане России, которые ранее выразили желание покинуть Великобританию из-за ситуации с распространением коронавируса, вылетели из Лондона в Москву.
Вести.Ru 14:28