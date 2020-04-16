Экономика
РИА НовостиМишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
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Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях экономики
Медведев подчеркнул, что ситуация складывается действительно крайне сложная, а в некоторых отраслях и вовсе уже напоминает, по сути, коллапс – «то есть, просто ничего нет».
Городовой вчера в 13:22
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Общество
Губернатор Куйвашев ужесточил карантин для приезжих из Москвы и Питера
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новый Указ, по которому все граждане, которые приехали в регион из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, должны соблюдать режим самоизоляции точно так же, как и туристы, вернувшиеся из-за границы.
АиФ Урал 01:56
Здоровье
Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом
У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.
РИА Новости вчера в 23:05
Происшествия
Подросток задержан за подготовку нападения на школу в Красноярске
«ФСБ России задержан житель города Красноярска 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооружённого нападения на школу», — отмечается в сообщении ЦОС ФСБ.
RT на русском 07:59
Общество
Бэнкси на самоизоляции разрисовал свой туалет
Одна из культовых и уж точно самая загадочная фигура современной массовой культуры анонимный уличный художник Бэнкси наравне со всеми в мире оказался жертвой самоизоляции.
Live24 05:29
Общество
Томенко объяснил, при каких условиях на Алтае ужесточат самоизоляцию
Глава региона сообщил, что пока ситуация стабильная Пока ситуация с коронавирусом в Алтайском крае стабильная.
АМИТЕЛ 02:36
Происшествия
Полковника Росгвардии арестовали по делу о коррупции
Истринский городской суд на два месяца арестовал замначальника оперативного разведцентра Росгвардии полковника Альберта Кудряшова, задержанного ранее по делу о коррупции.
Интерфакс 08:09
Происшествия
В Башкирии умер шестой пациент с коронавирусом
По данным на 16 апреля в Башкирии зафиксирован 191 подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Российская газета 07:32
Общество
Матвиенко: Парад Победы пройдет в этом году
Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне обязательно пройдет в текущем году, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Вестник Кавказа 06:43
Экономика
ЦБ разрешил банкам и страховщикам принимать просроченные паспорта
Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля не отказывать в обслуживании как новым, так и старым клиентам, у которых истек срок действия паспортов.
Российская газета 08:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
Общество
Минобрнауки не исключает, что новый учебный год придется начать онлайн
Минобрнауки РФ рассматривает возможность начала нового учебного года в дистанционном формате в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заявил в четверг глава министерства Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24".
ТАСС 07:59
Шоу-бизнес
Брухунова раскритиковала Ивлееву, назвав ее катастрофой
Gazeta.SPb вчера в 19:50
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Общество
РФПИ и «Яндекс» запускают тестирование на коронавирус на дому
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) запускает тестирование на коронавирус на дому вместе с компанией "Яндекс" - партнером по альянсу по борьбе с коронавирусом.
ТАСС 07:58
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 14 апреля в 06:47
Общество
В список пострадавших предприятий включат непродовольственную розницу
Президент России Владимир Путин поручил включить в перечень отраслей, которые серьезно пострадали из-за пандемии коронавируса, малые и средние компании непродовольственной розницы.
Московский Комсомолец вчера в 09:51
Космос
Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской
Российская газета вчера в 09:05
Общество
Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах
Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах и услуги такси, сообщает пресс-служба мэра Москвы.
РИА Новости 07:27
Общество
Компании столкнулись с невозможностью получить господдержку
Сегодня, 16 апреля 2020 года, стало известно, что многие компании столкнулись с невозможностью получить государственную поддержку из-за несовпадения основного кода вида экономической деятельности (ОКВЭД).
Саминвестор 02:20
Фигурное катание
Медведева прокомментировала отмену ледового шоу в Японии
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала отмену ледового шоу Prism on Ice, которое должно было пройти в Японии.
RT на русском 04:12
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь
7Дней.ру 02:00
Шоу-бизнес
Сын Кирилла Андреева из «Иванушек» поделился фото с тайной свадьбы
На празднике у Андреева присутствовали родственники и друзья сына певца.
NewInform 03:21