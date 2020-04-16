Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
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Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

РИА Новости06:12

Мишустин потребовал ежедневно контролировать выполнение банками поручений президента

Вести.Ru07:05

Мишустин ответил на слова главы МЭР об убыточности для банков льготных кредитов

ТАСС07:00

Мишустин раскритиковал Решетникова из-за льготного кредитования бизнеса

Коммерсантъ06:35

Мишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»

РБК07:47

«Это поручение президента» Мишустин остался недоволен банками, отказывающими предпринимателям в льготных кредитах

Фонтанка.Ру06:10

"Что значит убыточные или нет?!" Мишустин сделал выговор министру

Царьград05:47
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Происшествия

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Происшествия

В Башкирии умер шестой пациент с коронавирусом

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Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне обязательно пройдет в текущем году, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Экономика

ЦБ разрешил банкам и страховщикам принимать просроченные паспорта

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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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