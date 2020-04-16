Экономика
РИА НовостиМишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
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Общество
В России допустили начало нового учебного года в онлайн-режиме
В Минобрнауки допустили, что новый учебный год в российских вузах может начаться в онлайн-режиме.
Lenta.ru 08:50
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь
7Дней.ру 02:00
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Игры
Kotaku: в Rockstar Games работают над шестой частью GTA
Портал Kotaku со ссылкой на инсайдера Джейсона Шрайера сообщил, что следующей игрой Rockstar Games будет новая, шестая по счету, часть GTA.
Газета.Ru 07:03
Общество
В Свердловской области режим самоизоляции сохранится после 20 апреля
Сегодня, 16 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что после 20 апреля в регионе будет сохранён режим.
Уральский меридиан 10:10
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Шоу-бизнес
Топ-модель Ирина Шейк показала, как выглядела в 14 лет
Как выглядит девочка, поклонники знают только благодаря папарацци. К слову, полное имя малышки — Лея де Сьен Шейк Купер.
Летидор 05:40
Армия и оружие
В Сирии появились новые террористические группировки
ИА Красная Весна вчера в 01:55
Общество
Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
В Республике Башкортостан режим самоизоляции продлен до конца мая на фоне распространения коронавируса в стране.
Известия 08:33
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Политика
Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Девять тонн защитных масок доставил Ан-225 «Мрия» в Варшаву
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело вчера в 04:50
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Происшествия
Жителя Саратова оштрафовали за прогулку в сквере на Рахова
В Саратове жителей начали наказывать за бесцельные прогулки по закрытым скверам, паркам и общественным местам.
Взгляд-инфо 06:14
Общество
Британский 99-летний ветеран собрал 15 миллионов долларов медикам
Как сообщает газета Telegraph, проживающий в Бедфордшире Том Мур, начиная на прошлой неделе, изначально планировал собрать пожертвования суммой в тысячу фунтов (около 1250 долларов), а уже к прошлой среде цифра в его профиле достигла пяти миллионов фунтов (6,24 миллиона долларов).
РИА Новости 03:52
Политика
В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом
Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
Шоу-бизнес
В «Тат-Плаза» ответили на сообщения об иске мэрии Москвы
РБК вчера в 13:59
Армия и оружие
На Украине заказали видеоролики против Черноморского флота в Крыму
SM News 13 апреля в 10:33
Общество
В Москве резко снизился суточный рост новых случаев коронавируса
Ранее снижение темпа роста случаев коронавируса в Москве зафиксировано 11 апреля, когда было выявлено 1030 новых подтвержденных диагнозов — на 8,4% ниже показателя предыдущего дня.
Вести.Ru 04:20
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики.
RT на русском вчера в 12:35
Общество
Матвиенко не увидела повода для объявления майских праздников рабочими
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что предпосылок для отмены майских праздников в этом году нет.
Известия 07:21
Культура
Российский фильм получил 100% на Rotten Tomatoes?! Интервью с режиссером черной комедии «Папа, сдохни!», которой все восхищаются
Российская черная комедия «Папа, сдохни» получила 100% на синефильском сервисе Rotten Tomatos.
Дождь 09:45
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 14 апреля в 06:47
Политика
Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию
Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:54
Экономика
Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес
Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшего от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
РБК 09:55
Общество
В Самарской области выявили 10 заболевших коронавирусом
В четверг, 16 апреля, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Самарской области.
ГТРК Самара 06:10
Здоровье
Активность клещей усилилась в Свердловской области
В Свердловской области был зафиксирован рост активности клещей.
Екатеринбург в эфире 09:54
Музыка
На онлайн-концерте «Евровидения» выступят Little Big
Europe Shine A Light, организованный Европейским вещательным союзом, – это специальный онлайн-концерт, на котором смогут выступить 16 мая Little Big.
Петербургский дневник 09:34