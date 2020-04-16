Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Общество Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета В Республике Башкортостан режим самоизоляции продлен до конца мая на фоне распространения коронавируса в стране. 1K

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 48

Общество В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. 182

Общество Британский 99-летний ветеран собрал 15 миллионов долларов медикам Как сообщает газета Telegraph, проживающий в Бедфордшире Том Мур, начиная на прошлой неделе, изначально планировал собрать пожертвования суммой в тысячу фунтов (около 1250 долларов), а уже к прошлой среде цифра в его профиле достигла пяти миллионов фунтов (6,24 миллиона долларов).

Политика В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга. 199

Общество В Москве резко снизился суточный рост новых случаев коронавируса Ранее снижение темпа роста случаев коронавируса в Москве зафиксировано 11 апреля, когда было выявлено 1030 новых подтвержденных диагнозов — на 8,4% ниже показателя предыдущего дня. 58

Экономика Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики. 3,7K

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 3,3K

Политика Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 1K

Экономика Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшего от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. 3