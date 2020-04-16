Экономика
РИА НовостиМишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
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Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Шоу-бизнес
Сын Кирилла Андреева из «Иванушек» поделился фото с тайной свадьбы
На празднике у Андреева присутствовали родственники и друзья сына певца.
NewInform 03:21
Политика
В ЛНР состоялся обмен пленными с Украиной
Ранее крупнейший за два года обмен удерживаемыми лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря 2019 года в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка-Майорское" в зоне ответственности ДНР.
КП - Донецк 07:23
Общество
Пропускной режим вводят в Задонске и Липецке
Пропускной режим внедряют липецкие власти в регионе. Как сообщает ТАСС, в первую очередь его введут в Ельце, Липецке, Чаплыгине и Задонске.
Вести ПК в Воронеже вчера в 00:52
Наука
В рифах Австралии сняли на видео самое длинное в мире существо
Австралийские ученые обнаружили при исследовании подводных каньонов у коралловых рифов Нингалу самое длинное из живых существ на планете - 45-метровую сифонофору.
Российская газета 07:20
Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях экономики
Медведев подчеркнул, что ситуация складывается действительно крайне сложная, а в некоторых отраслях и вовсе уже напоминает, по сути, коллапс – «то есть, просто ничего нет».
Городовой вчера в 13:22
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
Экономика
ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам
Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.
РБК 08:19
Шоу-бизнес
Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети
Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
Городовой вчера в 06:25
Общество
Принц Гарри рассказал о жизни своей семьи на карантине
Гарри эксклюзивно рассекретил, как проводит время на карантине и какие плюсы смог извлечь из этих вынужденных каникул.
Bimru.ru 07:07
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Политика
ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
Общество
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Звездном городке
В Подмосковье выявлен первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в закрытом административно-территориальном образовании Звездный городок, где находится Центр подготовки космонавтов, передает «Интерфакс».
Коммерсантъ 09:13
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Экономика
Губернатор Алтая сравнил просящих о помощи бизнесменов с незваным гостем
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что власти региона пока не намерены оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ситуации с коронавирусом, и сравнил просящих о помощи предпринимателей с незваным гостем.
РИА Новости 09:05
Экономика
Forbes назвал новичков в списке 200 богатейших бизнесменов России
Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Коммерсантъ 04:11
Общество
По числу инфицированных коронавирусом Белоруссия обогнала Украину
Белоруссия обогнала Украину по числу случаев инфицирования коронавирусом.
Ореанда-Новости 07:43
Происшествия
Полковника Росгвардии арестовали по делу о коррупции
Истринский городской суд на два месяца арестовал замначальника оперативного разведцентра Росгвардии полковника Альберта Кудряшова, задержанного ранее по делу о коррупции.
Интерфакс 08:09
Музыка
Little Big выступит на концерте «Евровидения»
Союзное Вече 08:17
Экономика
ЦБ поддержал повышение лимита операций по картам без PIN-кода
Сегодня, 16 апреля 2020 года, стало известно, что Центробанк РФ поддержал увеличение максимальной суммы покупки по карте, не требующей введение PIN-кода.
Саминвестор 07:58
Общество
Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
В Республике Башкортостан режим самоизоляции продлен до конца мая на фоне распространения коронавируса в стране.
Известия 08:33
Политика
Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
Здоровье
В ВСУ — вторая смерть от коронавируса
Вторую смерть от коронавируса в украинской армии уже подтвердили в командовании Медицинских сил ВСУ.
Rusvesna.su 08:59
Общество
Минобрнауки не исключает, что новый учебный год придется начать онлайн
Минобрнауки РФ рассматривает возможность начала нового учебного года в дистанционном формате в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заявил в четверг глава министерства Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24".
ТАСС 07:59
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 14 апреля в 06:47
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
Политика
Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию
Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:54
Экономика
МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году
Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8%, однако сократится в текущем, 2020-м, на 3% из-за пандемии коронавируса.
Известия 14 апреля в 09:22