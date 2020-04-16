Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Политика В ЛНР состоялся обмен пленными с Украиной Ранее крупнейший за два года обмен удерживаемыми лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря 2019 года в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка-Майорское" в зоне ответственности ДНР.

Общество Пропускной режим вводят в Задонске и Липецке Пропускной режим внедряют липецкие власти в регионе. Как сообщает ТАСС, в первую очередь его введут в Ельце, Липецке, Чаплыгине и Задонске. 328

Наука В рифах Австралии сняли на видео самое длинное в мире существо Австралийские ученые обнаружили при исследовании подводных каньонов у коралловых рифов Нингалу самое длинное из живых существ на планете - 45-метровую сифонофору.

Политика Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях экономики Медведев подчеркнул, что ситуация складывается действительно крайне сложная, а в некоторых отраслях и вовсе уже напоминает, по сути, коллапс – «то есть, просто ничего нет». 716

Политика В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru". 196

Экономика ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия. 7

Шоу-бизнес Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей. 28

Общество Принц Гарри рассказал о жизни своей семьи на карантине Гарри эксклюзивно рассекретил, как проводит время на карантине и какие плюсы смог извлечь из этих вынужденных каникул.

Общество В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. 51

Общество Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Звездном городке В Подмосковье выявлен первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в закрытом административно-территориальном образовании Звездный городок, где находится Центр подготовки космонавтов, передает «Интерфакс».

Общество В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. 713

Экономика Губернатор Алтая сравнил просящих о помощи бизнесменов с незваным гостем Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что власти региона пока не намерены оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ситуации с коронавирусом, и сравнил просящих о помощи предпринимателей с незваным гостем. 2

Происшествия Полковника Росгвардии арестовали по делу о коррупции Истринский городской суд на два месяца арестовал замначальника оперативного разведцентра Росгвардии полковника Альберта Кудряшова, задержанного ранее по делу о коррупции. 604

Общество Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета В Республике Башкортостан режим самоизоляции продлен до конца мая на фоне распространения коронавируса в стране. 874

Здоровье В ВСУ — вторая смерть от коронавируса Вторую смерть от коронавируса в украинской армии уже подтвердили в командовании Медицинских сил ВСУ.

Общество Минобрнауки не исключает, что новый учебный год придется начать онлайн Минобрнауки РФ рассматривает возможность начала нового учебного года в дистанционном формате в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заявил в четверг глава министерства Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24". 9

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 3,3K

Общество Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года. 1K