Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Космос Российский аппарат показал, как выглядит точка Лагранжа L2 из космоса Российская астрофизическая обсерватория # СпектрРГ стала первым отечественным аппаратом, облетевшим точку Лагранжа L2 — https: / / t.co / WlTKRY2ucx Её траектория похожа на спираль, и вращается вокруг точки Лагранжа L2, которая находится в 1,5 млн км на линии "Солнце-Земля" pic.twitter.com / CiAVGTaRSk — РОСКОСМОС (@ roscosmos) April 16, 2020 Основная цель миссии — построение карты всего неба. 6

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