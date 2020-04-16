Экономика
РИА НовостиМишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
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Мишустин потребовал ежедневно контролировать выполнение банками поручений президента
Вести.Ru16 апреля в 07:05
Мишустин ответил на слова главы МЭР об убыточности для банков льготных кредитов
ТАСС16 апреля в 07:00
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:15, Ашберн
Космос
Российский аппарат показал, как выглядит точка Лагранжа L2 из космоса
Российская астрофизическая обсерватория # СпектрРГ стала первым отечественным аппаратом, облетевшим точку Лагранжа L2 — https: / / t.co / WlTKRY2ucx Её траектория похожа на спираль, и вращается вокруг точки Лагранжа L2, которая находится в 1,5 млн км на линии "Солнце-Земля" pic.twitter.com / CiAVGTaRSk — РОСКОСМОС (@ roscosmos) April 16, 2020 Основная цель миссии — построение карты всего неба.
SM News 16 апреля в 11:00
Общество
Желавшие покинуть Великобританию россияне вылетели из Лондона
«Обратным рейсом из Лондона в Москву вылетели несколько граждан России, оказавшиеся на территории Британии в особо затруднительном положении и нуждавшиеся в срочной эвакуации на Родину из гуманитарных соображений», — цитирует «РИА Новости» сообщение дипмиссии.
Известия 13:37
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Здоровье
Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 06:25
Общество
Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов
Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров.
Вести.Ru 12:19
Происшествия
Неизвестные избили врача и водителя скорой помощи в Кировской области
В Кирово-Чепецке неизвестные избили приехавших на вызов врача и водителя скорой помощи.
Газета.Ru 13:09
Общество
В Татарстане запретили появляться в магазине и общественном транспорте без маски
Власти Татарстана приняли постановление, запрещающее жителям республики пребывать в магазинах и общественном транспорте без масок или респираторов.
Газета.Ru 13:11
Общество
В Липецкой области начал действовать пропускной режим
В Липецкой области области сегодня ввели пропускной режим для передвижения граждан по улицам городов.
Общественное телевидение России вчера в 07:22
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Транспорт
В Петербурге могут ввести пропускной режим
«Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 07:28
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом в Москве
В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.
Газета.Ru 13:35
Футбол
Шюррле больше не сыграет за «Спартак»
Soccer.ru 12:03
Здоровье
Батайск закрыть на карантин требует главный санврач Ростовской области
Ковалев предложил ввести на территории города карантин.
Privet-Rostov.ru 13:22
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели 08:25
Общество
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС 10:56
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Хоккей
Агент Зарипова рассказал о торгах по новому контракту с «Ак Барсом»
Агент 39-летнего капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова - Юрий Николаев, раскрыл детали торгов по новому контракту с казанским клубом.
Новый Век 12:36
Здоровье
Врач рассказала, для кого из молодых людей особенно опасен коронавирус
Врач из научно-клинического центра ФМБА заявила, что кроме пожилых людей, есть ещё одна группа риска, которой крайне опасен коронавирус, пишет «МК».
Ореанда-Новости 09:34
Здоровье
На Украине преодолён рубеж в 5 тыс. заразившихся коронавирусом
Скончались 133 человека, заразившиеся коронавирусом, 275 пациентов смогли излечиться.
Rusvesna.su 04:19
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru 08:50
Здоровье
В России разрешили применять китайское лекарство от коронавируса
Российский Минздрав одобрил применение «Гидроксихлорохина» для лечения коронавируса.
BFM.ru 12:20
Общество
В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса
По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19.
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Общество
Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Говорит Москва вчера в 14:05
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года
Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ вчера в 04:22
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
Политика
Трамп набросился на Китай с обвинениями о сокрытии жертв коронавируса
На очередном брифинге Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на Китай, обвинив власти страны в сокрытии реальных данных о ситуации и количестве жертв.
ТВ Центр 05:46
Общество
Финский полицейский изумительно исполнил песню «Я люблю тебя, жизнь»
В интернете набирает огромную популярность видео, на котором финский полицейский, прогуливаясь по пустынному городу, исполняет песню «Я люблю тебя, жизнь».
Петрозаводск говорит 11:46
Общество
Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов
Как пишет издание «ПолитРоссия», следствие по делу о крушении рейса MH-17 зашло в тупик.
Военное дело 06:55