Экономика
РИА НовостиМишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
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Мишустин потребовал ежедневно контролировать выполнение банками поручений президента
Вести.Ru16 апреля в 07:05
Мишустин ответил на слова главы МЭР об убыточности для банков льготных кредитов
ТАСС16 апреля в 07:00
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:50, Ашберн
Экономика
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РИА Новости вчера в 05:51
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Москва, 18 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Тёплая погода ожидается в мае на большей части европейской территории России.
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В Татарстане с 20 апреля разрешили работу парикмахерских. Постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
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К сожалению, власти настроены никого в них не пропускать.
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Армия и оружие
Минобороны получило модернизированную пушку 2С7М «Малка»
Предприятие «Уралтрансмаш», которое входит в «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех», поставило Министерству обороны РФ первую модернизированную самоходную пушку 2С7М «Малка».
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Как сообщило правительство Поморья, отдельно стоящее здание психиатрической больницы, в котором выявлена вспышка коронавируса, срочно перепрофилируют.
Российская газета 11:13
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Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции.
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Происшествия
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Полиция Кирова ведет розыск двоих неизвестных, накануне напавших на водителя и врача скорой помощи, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Кировской области.
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Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Паспорта РФ и водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля, до конца этого периода признаются действительными.
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Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Происшествия
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Водитель иномарки не справился с управление столкнулся с Toyota и врезался в забор педагогического университета.
Kursk.com 10:40
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Футбол
Оби Микел: Дрогба хотел доказать Шевченко, что он главный в «Челси»
Экс-полузащитник лондонского «Челси» Джон Оби Микел поделился мнением о бывшем партнёре по команде Андрее Шевченко.
Чемпионат 10:20
Путешествия
Туристический сезон в Турции может быть открыт в конце мая
К концу мая ситуация в области туризма в Турции может начать нормализовываться, считает министр туризма и культуры страны Мехмет Эрсой.
Коммерсантъ 11:31
Происшествия
Активист заявил об избиении сотрудниками полиции в здании РОВД
В дежурной части отдела полиции «ЧК» заявили, что активиста в здании нет, однако сам Гасанов предоставил снятые им видео, доказывающие, что он находится в РОВД.
Черновик вчера в 14:05
Экономика
В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Газета.Ru 07:03
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Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
Кино
Звягинцев надеется вернуться к работе над новым фильмом «Юпитер» осенью 2020 года
Режиссер Андрей Звягинцев надеется к осени вернуться к работе над новым фильмом "Юпитер", который ранее остался без продюсеров.
ТАСС 11:02
Политика
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Трамп уверенно заявил, что "это пришло из Китая", но нужно выяснить, где именно возник вирус, от которого пострадали 184 страны.
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Политика
Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
РИА Новости вчера в 22:40
Происшествия
Новикову предъявили обвинение в получении взятки
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Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
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Происшествия
В Краснодаре сотрудники полиции угрожали оружием нарушителям карантина
Актуальные Новости 08:48
Политика
Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес
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Китай уточнил число умерших от коронавируса в Ухане
Китай уточнил число погибших от коронавируса COVID-19 в Ухане.
Evo-rus.com вчера в 22:31