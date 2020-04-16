Экономика
РИА НовостиМишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
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Финансы
Силуанов оценил потери российского бюджета из-за коронавируса
Недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 триллион рублей, рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новости 12:35
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском 11:16
Общество
Глава МИД Британии заявил о продлении карантина на три недели
Действие ограничительных мер, введенных в Британии в марте в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, будет продлено еще «как минимум на три недели».
РБК 13:17
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Ещё одним симптомом коронавируса может быть сыпь на ногах.
Вести Воронеж 04:54
Культура
«Коммунисты России» требуют запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Члены партии «Коммунисты России» намерены добиваться запрета сериала «Зулейха открывает глаза», премьера которого состоялась на «России 1».
iReactor 04:32
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Общество
Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист
Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
Город новостей 03:59
Экономика
Путин пообещал бизнесу безвозмездную помощь на выплаты зарплат
Президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат в апреле-мае из расчета по 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.
Свободная Пресса вчера в 09:35
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения
Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело вчера в 12:10
Экономика
Турагентам-ИПшникам не дадут МРОТ
Малому и среднему бизнесу обещаны выплаты в размере одного МРОТ (минимального размера оплаты труда) 12 130 руб. в месяц на каждого трудоустроенного сотрудника.
ТурДом 10:38
Гаджеты
Huawei значительно снизила в России цены на флагманские смартфоны и не только
Максимальная скидка в 16 тысяч рублей действует на покупку флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro.
iXBT.com 07:21
Общество
Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета 11:12
Здоровье
На Кубани медики просят продлить карантин
Краснодар, 16 апреля 2020, 17:25 — REGNUM Продлить сроки карантина попросили медики губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на встрече в режиме видеоконференции 16 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.
REGNUM 10:25
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала фото топлес и дала советы по питанию
Певица Вера Брежнева ведёт отдельный Instagram-аккаунт, где делится советами по здоровому питанию.
Газета Кемерова вчера в 14:13
Религия
Церкви в половине российских регионов останутся открытыми на Пасху
Во время православной Пасхи в 43 из 85 регионов России церкви будут открыты.
Lenta.ru 10:54
Футбол
Федотов: Слуцкий подкалывал: «Ты, наверное, рокер. В косухе, на мотике гоняешь?»
Бывший защитник ЦСКА Семён Федотов поделился мнением о бывшем главном тренере «армейцев», наставнике казанского «Рубина» Леониде Слуцком.
Чемпионат 12:45
Здоровье
Инфекционист заявил, что пандемия в России достигнет пика в июне-июле
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал пик пандемии коронавируса в России.
Газета.Ru 08:44
Наука
Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости вчера в 03:02
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 10:05
Шоу-бизнес
Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь
Shraibikus News 09:31
Общество
В Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 11:26
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию официально отменен
Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионата мира 2020 года по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:16
Здоровье
Израильский врач не исключил итальянский сценарий COVID-19 на Украине
Врач привел статистику, согласно которой на 14 апреля в Израиле было 12 тысяч заразившихся и 123 смерти.
Радио Sputnik 11:26
Шоу-бизнес
Топ-модель Ирина Шейк показала, как выглядела в 14 лет
Как выглядит девочка, поклонники знают только благодаря папарацци. К слову, полное имя малышки — Лея де Сьен Шейк Купер.
Летидор 05:40
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией ракеты против спутников
«Космическое командование ВВС США в курсе и следит за испытанием Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата, проведенным 15 апреля», — приводит заявление подразделения РИА Новости.
Lenta.ru 00:54
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета 08:11