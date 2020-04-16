Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Финансы Силуанов оценил потери российского бюджета из-за коронавируса Недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 триллион рублей, рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. 3

Общество Глава МИД Британии заявил о продлении карантина на три недели Действие ограничительных мер, введенных в Британии в марте в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, будет продлено еще «как минимум на три недели». 1

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Гаджеты Huawei значительно снизила в России цены на флагманские смартфоны и не только Максимальная скидка в 16 тысяч рублей действует на покупку флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro.

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Здоровье На Кубани медики просят продлить карантин Краснодар, 16 апреля 2020, 17:25 — REGNUM Продлить сроки карантина попросили медики губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на встрече в режиме видеоконференции 16 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края. 289

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