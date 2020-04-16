Экономика
РИА НовостиМишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
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Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Общество
Немецкий зоопарк собирается скормить одних животных другим
Gazeta.SPb вчера в 14:46
Здоровье
«Ждут, кормят их, но не лечат»: что происходит с мигрантами, работавшими на закрытых московских стройках
Речь идет о том, что некоторые страны СНГ, например, Узбекистан, закрыли свои границы с Россией, чтобы избежать вспышки коронавируса.
Forbes 12:03
Общество
В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ 16:29
Футбол
Уткин высказался об уходе Путина с поста президента
Известный видеоблогер и футбольный журналист Василий Уткин дал онлайн-интервью украинской журналистке Алесе Бацман, в котором ответил на самые острые вопросы.
Евро-футбол.ру 18:31
Игры
Kotaku: следующей игрой Rockstar станет новая часть GTA
Новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки.
News.ru 06:11
Общество
Астронавт NASA сменил российского космонавта на посту командира МКС
В ходе церемонии российский космонавт Олег Скрипочка сдал командование астронавту американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристоферу Кэссиди.
Газета.Ru вчера в 17:45
Общество
Ярошенко заподозрил у себя коронавирус
Российский лётчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в США, заявил, что у него есть все симптомы заражения коронавирусом.
RT на русском 21:50
Авто
УАЗ продолжает сертификацию «Русского Прадо» от УАЗ
УАЗ продолжает патентовать детали интерьера глубоко модернизированного УАЗ «Патриот», также известного по прозвищу «Русский Прадо».
Автоновости дня 01:10
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
Экономика
Министр экономического развития России не смог получить кредит
Опубликовано в №70 от 17.04.2020 под заголовком «Министр экономического развития России не смог получить кредит».
Областная газета 10:06
Экономика
Более 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат
Бизнес начнет получать средства из федерального бюджета на выплату зарплат уже с 18 мая.
EastRussia 07:25
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Происшествия
В Бурятии подтвердили 103 случая заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 16 апреля 2020, 08:09 — REGNUM За минувшие сутки в Бурятии подтвердили три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:09
Фигурное катание
ISU отменил чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года
Международный союз конькобежцев (ISU) отменил проведение в 2020 году чемпионата мира по фигурному катанию из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте ISU.
РИА Новости 12:06
Общество
В четырех населенных пунктах Забайкалья ввели карантин
С 17 апреля в четырех населенных пунктах Забайкальского края введен карантин.
EastRussia 21:49
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Авто
Власти Китая дадут деньги на покупку автомобилей
Власти Китая дадут деньги людям на покупку автомобилей. Об этом сообщается на сайте «Lenta.ru».
Лезги газет 13:06
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях
Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до августа.
РБК 21:18
Политика
Политолог спрогнозировал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Эксперт отметил, что две трети доходной части украинского бюджета составляют заимствования, поэтому без кредита МВФ не удастся выплатить пенсии и зарплаты.
РИА Новости 20:08
Недвижимость
Путин объявил о новой программе льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли.
Коммерсантъ 10:40
Происшествия
Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе
По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru 11:55
Технологии
Sony ограничит производство PlayStation 5 из-за высокой стоимости
Компания Sony в первый год релиза PlayStation 5 снизит объемы производства игровых консолей.
Вести.Ru 10:52
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
Общество
Генсек ООН: мир может потерять сотни тысяч детей в 2020 году
310 млн - почти половина от общего числа детей в мире - вместе с невозможностью ходить в школу лишились постоянного источника ежедневного питания дети, находящиеся вне школ, чаще становятся свидетелями и жертвами домашнего насилиянельзя не обращать внимания на растущие риски, с которыми сталкиваются дети из-за насилия, надругательств и эксплуатации в интернете.
Pravda.Ru 20:39
Армия и оружие
Проходившие подготовку на базе США боевики сдались сирийской армии
Военное дело 01:58
Общество
Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП
В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
Говорит Москва 11:51
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 15:04