Экономика
Новый ДеньМишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года
«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
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Происшествия
С загоревшимся в Охотском море траулером потеряли контакт
В пресс-службе Росморречфлота заявили о потере радиолокационного контакта с терпящим бедствие в Охотском море рыболовецким судном «Энигма Астралис».
Общество
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Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Кино
С Андреем Звягинцевым перестали сотрудничать инвесторы. Режиссер считает, что дело в самоцензуре
С режиссером Андреем Звягинцевым («Елена», «Левиафан», «Нелюбовь») перестали сотрудничать некоторые российские инвесторы и продюсеры.
Общество
Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС
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Происшествия
СМИ обнаружили подлог при проверке в Чечне
СМИ нашли подлог при проверке информации уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой о якобы казненных в Чечне людях.
Общество
Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ
Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
Происшествия
Густой туман мог стать причиной крушения вертолета Коби Брайанта
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Политика
Глава Ингушетии вновь отправил правительство региона в отставку
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в понедельник второй раз за последние пять месяцев отправил в отставку правительство региона.
Общество
В Новосибирске введен режим ЧС из-за снега
Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе.
Недвижимость
Риелторы заметили существенное падение спроса на апартаменты в Москве
В Москве отмечено существенное сокращение спроса на первичном рынке апартаментов.
Общество
Теща принца Гарри заменила ему мать и королеву Елизавету
Теща принца Гарри заменила ему мать и королеву Елизавету Зарубежные СМИ считают, что мама Меган Маркл приложила руку к переезду дочери.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Происшествия
В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на короновирус
Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Общество
Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале
Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.
Происшествия
ТАСС: СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Космос
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Шоу-бизнес
Виктория Боня поехала к каннибалам в Перу и пропала
Буквально накануне исчезновения Боня рассказала в своем аккаунте, что намерена во время поездки в Перу обнаружить племена каннибалов.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Происшествия
Стрельбу в Нижневартовске вели из охолощенного автомата
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60
Отмечается, что в последний раз цена нефти падала ниже $60 за баррель 1 ноября 2019 года.
Единоборства
Блэйдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night 166
В Роли (США) завершился UFC Fight Night 166, в главном событии которого встретились тяжеловесы Кертис Блэйдс и Джуниор Дос Сантос.
Здоровье
В Челябинской области из-за вируса начали закрывать школы на карантин
В Челябинской области из-за распространения острых респираторных заболеваний (ОРВИ) начали закрывать на карантин учебные заведения.
Культура
Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Технологии
Фонд СПО призвал Microsoft открыть исходный код в Windows 7
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Авто
Дилеры пока не могут регистрировать машины в салонах
Одним из ожидаемых нововведений была возможность при покупке новой машины регистрировать ее сразу в автосалоне.
Гаджеты