Экономика

Новый ДеньНовый ДеньМишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года

«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
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Шансов на помощь немного: об обращении бизнеса к Мишустину

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RT на русском 03:10
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СМИ обнаружили подлог при проверке в Чечне

СМИ нашли подлог при проверке информации уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой о якобы казненных в Чечне людях.
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В Омской области пять человек насмерть отравились метиловым спиртом

РБК 02:08
Общество

Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
REGNUM 00:12
Происшествия

Густой туман мог стать причиной крушения вертолета Коби Брайанта

Российская газета 02:35
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 02:09
Политика

Глава Ингушетии вновь отправил правительство региона в отставку

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в понедельник второй раз за последние пять месяцев отправил в отставку правительство региона.
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В Новосибирске введен режим ЧС из-за снега

Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе.
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Риелторы заметили существенное падение спроса на апартаменты в Москве

В Москве отмечено существенное сокращение спроса на первичном рынке апартаментов.
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Теща принца Гарри заменила ему мать и королеву Елизавету

Теща принца Гарри заменила ему мать и королеву Елизавету Зарубежные СМИ считают, что мама Меган Маркл приложила руку к переезду дочери.
Экспресс газета 03:14
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
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В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на короновирус

Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
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Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ вчера в 10:03
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Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале

Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.
BFM.ru вчера в 10:42
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Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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«Хаббл» получил удивительный снимок спиральной галактики с перемычкой

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Буквально накануне исчезновения Боня рассказала в своем аккаунте, что намерена во время поездки в Перу обнаружить племена каннибалов.
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Стрельбу в Нижневартовске вели из охолощенного автомата

РИА Новости вчера в 06:22
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $60

Отмечается, что в последний раз цена нефти падала ниже $60 за баррель 1 ноября 2019 года.
Аргументы и Факты вчера в 20:06
Единоборства

Блэйдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night 166

В Роли (США) завершился UFC Fight Night 166, в главном событии которого встретились тяжеловесы Кертис Блэйдс и Джуниор Дос Сантос.
Sports.ru 25 января в 22:56
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В Челябинской области из-за вируса начали закрывать школы на карантин

В Челябинской области из-за распространения острых респираторных заболеваний (ОРВИ) начали закрывать на карантин учебные заведения.
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Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

iReactor 25 января в 14:32
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Фонд СПО призвал Microsoft открыть исходный код в Windows 7

Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
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Дилеры пока не могут регистрировать машины в салонах

Одним из ожидаемых нововведений была возможность при покупке новой машины регистрировать ее сразу в автосалоне.
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Появились новые рендеры iPhone 9

The GEEK 24 января в 06:52
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