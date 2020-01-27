с чего всё началось

«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.

Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года

Шоу-бизнес Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.

Фигурное катание Тарасова жестко ответила немецкому критику русских чемпионок: «Зависть — большой грех!» Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на критичные высказывания спортивного директора Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорфа по поводу российских фигуристок на чемпионате Европы в Австрии.

Политика Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе — эксперт Польша десятилетиями выполняла роль проводника антироссийской политики США в Европе, однако в настоящее время эта модель отношений может прекратить своё существование.

Происшествия В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.

Политика Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова «Пока могу сказать только то, что указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было», — цитирует РИА «Новости» Пескова.

Гаджеты Apple запатентует стеклянный iMac Компания Apple подала патентную заявку на компьютер iMac со стеклянным корпусом. На это обратил внимание сайт Patently Apple.

Общество Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.

Армия и оружие Разбившийся в Афганистане самолет принадлежит ВВС США Судя по опознавательным знакам и остаткам регистрационного номера, в Афганистане разбился один из американских самолетов-ретрансляторов E-11A на базе канадского бизнес-джета Bombardier Global Express.

Хоккей Овечкин объяснил отказ от участия в Матче звезд НХЛ Напомним, 34-летний Овечкин не поехал на Матч звезд НХЛ без уважительной причины и в качестве наказания пропустит гостевой матч с «Монреалем».

Общество В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.

Общество Конституционный суд постановил пересмотреть дело Котова Конституционный суд (КС России) обязал суды пересмотреть дело Константина Котова, осужденного за нарушения на митингах, следует из определения суда.