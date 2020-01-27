Экономика

Новый ДеньНовый ДеньМишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года

«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
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с чего всё началось
«Партия роста», возглавляемая уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, опубликовала открытое письмо
 премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предложила пересмотреть налоговую политику, взяв за пример опыт Казахстана.
Собеседник06:53

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Партия роста предложила Мишустину казахский опыт освобождения от налогов

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 15:18, Ашберн
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