Экономика
Новый ДеньМишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года
«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
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Общество
Билл Гейтс пожертвовал $5 млн на борьбу с коронавирусом
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс выделил деньги из своего благотворительного фонда на поддержку Китая в борьбе со вспышкой заболеваемости пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
Баскетбол
Овечкин не может поверить в смерть Коби Брайанта
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Футбол
«Реал» возглавил таблицу Примеры впервые за 100 дней
Гаджеты
Обнаружен неудаляемый вирус с Android-смартфонов
Как сообщает ToDay News Ufa, неудаляемый вирус называется Android.Xiny.5260, также у него имеется несколько модификаций: После установки начинает загружать на смартфон приложения с оплатой за установку.
Общество
В Новосибирске введен режим ЧС из-за снега
Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе.
Происшествия
В Гонконге произошел взрыв в больнице
По словам представителя больницы, работники отделения скорой помощи услышали громкие хлопки в туалете, после чего обнаружили, что в одной из кабинок произошел взрыв.
Гаджеты
Motorola готовит новый складной смартфон
Компания Motorola ещё только собирается выпустить в продажу складной смартфон Razr 2019, однако параллельно готовит и его обновлённую версию.
Авто
Стала известна дата начала продаж кроссовера Kia Seltos в России
Продажи нового южнокорейского кроссовера Kia Seltos, который в сети называют «убийцей» Hyundai Creta, начнутся в России со 2 марта.
Футбол
Комличенко забил первый гол за «Динамо»
Экономика
Дальневосточные лесопромышленники предупредили Мишустина
Ассоциация «Дальэкспортлес» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести мораторий на повышение экспортной пошлины до 80%.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале
Вильфанд добавил, что в настоящее время Гидрометцентр готовит детальный прогноз на февраль, который планируется опубликовать в ближайшее время.
Экономика
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Происшествия
В центре Саратова в подъезде дома женщину убили ножом в шею
По данным ведомства, вечером в подъезде дома по улице Соборная на лестничной площадке седьмого этажа обнаружено тело 40–летней женщины с ножевым ранением в области шеи.
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовятся к забастовке
Отмечается, что сейчас в Екатеринбурге работают 13 станций скорой помощи. Из них три уже переведены на аутсорсинг.
Происшествия
В гибели двух котов «Аэрофлот» обвинил Шереметьево
Армия и оружие
Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения
В результате обстрела реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей неизлечимой болезни
Переработки на четвертом месяце беременности привели к тому, что актриса Екатерина Волкова потеряла ребенка.
Футбол
«Ювентус» проиграл «Наполи» в матче чемпионата Италии
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Новокузнецке
13 человек и четыре единицы техники справились с пожаром за 24 минуты, и уже в 04.24 ликвидировали возгорание.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы
В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
Общество
Правительство захотело распространить реновацию на всю Россию
По словам замглавы правительства, ранее курировавшего реновацию в мэрии Москвы, начать распространение программы стоит с крупных российских городов.
Политика
NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине
В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.