Экономика

Новый ДеньНовый ДеньМишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года

«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
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Малый бизнес попросил Мишустина об амнистии капиталов

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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс выделил деньги из своего благотворительного фонда на поддержку Китая в борьбе со вспышкой заболеваемости пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа.
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Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
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Обнаружен неудаляемый вирус с Android-смартфонов

Как сообщает ToDay News Ufa, неудаляемый вирус называется Android.Xiny.5260, также у него имеется несколько модификаций: После установки начинает загружать на смартфон приложения с оплатой за установку.
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Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе.
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По словам представителя больницы, работники отделения скорой помощи услышали громкие хлопки в туалете, после чего обнаружили, что в одной из кабинок произошел взрыв.
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Motorola готовит новый складной смартфон

Компания Motorola ещё только собирается выпустить в продажу складной смартфон Razr 2019, однако параллельно готовит и его обновлённую версию.
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Стала известна дата начала продаж кроссовера Kia Seltos в России

Продажи нового южнокорейского кроссовера Kia Seltos, который в сети называют «убийцей» Hyundai Creta, начнутся в России со 2 марта.
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75 лет назад Красная армия освободила концлагерь Освенцим

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Москалькова разъяснила процедуру помилования израильтянки Иссахар

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Дальневосточные лесопромышленники предупредили Мишустина

Ассоциация «Дальэкспортлес» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести мораторий на повышение экспортной пошлины до 80%.
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Вильфанд добавил, что в настоящее время Гидрометцентр готовит детальный прогноз на февраль, который планируется опубликовать в ближайшее время.
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Экономика

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

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РБК вчера в 16:00
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В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Газета.Ru 25 января в 08:27
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В центре Саратова в подъезде дома женщину убили ножом в шею

По данным ведомства, вечером в подъезде дома по улице Соборная на лестничной площадке седьмого этажа обнаружено тело 40–летней женщины с ножевым ранением в области шеи.
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В Екатеринбурге водители скорой помощи готовятся к забастовке

Отмечается, что сейчас в Екатеринбурге работают 13 станций скорой помощи. Из них три уже переведены на аутсорсинг.
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В гибели двух котов «Аэрофлот» обвинил Шереметьево

МИР 24 24 января в 15:25
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Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения

В результате обстрела реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.
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Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей неизлечимой болезни

Переработки на четвертом месяце беременности привели к тому, что актриса Екатерина Волкова потеряла ребенка.
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«Ювентус» проиграл «Наполи» в матче чемпионата Италии

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Три человека погибли при пожаре в Новокузнецке

13 человек и четыре единицы техники справились с пожаром за 24 минуты, и уже в 04.24 ликвидировали возгорание.
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Шоу-бизнес

Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы

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Пятый канал вчера в 23:11
Общество

Правительство захотело распространить реновацию на всю Россию

По словам замглавы правительства, ранее курировавшего реновацию в мэрии Москвы, начать распространение программы стоит с крупных российских городов.
Lenta.ru 25 января в 08:16
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NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
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