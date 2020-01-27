"Партия Роста" обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Председателем партии является бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Происшествия Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево "Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Экономика «Магнит» подключился к факторинговой платформе Factorin Поставщики "Магнита", работающие с ритейлером на условиях отсрочки платежа, получили доступ к быстрому финансированию от крупных банков и факторинговых компаний, которые подключились к независимой блокчейн-платформе Factorin.

Политика Премьер Нидерландов извинился за действия властей во время Холокоста Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения еврейской общине за действия правительства страны во время Холокоста во Второй мировой войне, сообщает газета Dutch News.

Политика Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.

Кино Дополнительные сеансы «Холопа» ввели в США и Канаде В некоторых кинотеатрах все места в зрительном зале были раскуплены ещё до премьеры, поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто введены дополнительные сеансы.

Политика Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».