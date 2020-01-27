Экономика
РИА НовостиМишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
"Партия Роста" обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Председателем партии является бизнес-омбудсмен Борис Титов.
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Происшествия
Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево
"Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
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Ракета упала на территорию посольства США в Багдаде
8 января две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, одна разорвалась возле посольства США.
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Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
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Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек
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В России выросли продажи новых электрокаров в 2019 году
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Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставку оружия в Ливию
Поставки оружия в Ливию продолжаются, несмотря на действующее в отношении страны эмбарго и договоренности, достигнутые на конференции в Берлине.
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Политика
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения еврейской общине за действия правительства страны во время Холокоста во Второй мировой войне, сообщает газета Dutch News.
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В Сети вспомнили про уникальную «Ниву-моську»
Футбол
«Ливерпуль» сыграл вничью с клубом из третьего дивизиона Англии
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Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью
Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
Политика
Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Кино
Дополнительные сеансы «Холопа» ввели в США и Канаде
В некоторых кинотеатрах все места в зрительном зале были раскуплены ещё до премьеры, поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто введены дополнительные сеансы.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Футбол
«Динамо» показало первый гол Комличенко
Общество
Население России сократилось второй год подряд
Последующая оценка может быть пересмотрена в сторону повышения, как это было в прошлом году, — тогда Росстат сначала сообщил о сокращении населения на 87 тыс. человек, а позднее — почти на 100 тыс. Население России в 2019 году уменьшилось второй год подряд — после сокращения на 99,7 тыс. человек в 2018-м.
Экономика
Глава ВТБ Костин рассказал о реструктуризации долгов предприятий ОПК
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал в эфире телеканала "Россия 24" о реструктуризации долгов предприятий ОПК.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером российского проката
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Футбол
«Ювентус» проиграл «Наполи» в матче чемпионата Италии
Общество
Глава ВОЗ отправился в Китай в связи со вспышкой коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отправился в Китай в связи с распространением там нового коронавируса 2019-nCoV.
Футбол
В редакции «Чемпионата» состоялась жеребьёвка Кубка Легенд
Сегодня, 25 января, в редакции «Чемпионата» состоялась жеребьёвка группового раунда Кубка Легенд имени Константина Ерёменко.
Культура
«Ведьмак» стал самым популярным сериалом Netflix
Фэнтези-сериал «Ведьмак» стал самым популярным дебютом потокового сервиса Netflix.