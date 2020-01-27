Экономика
РИА НовостиМишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
"Партия Роста" обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Председателем партии является бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
Происшествия
Убитую женщину нашли под снегом напротив кладбища в Быкове
Убитую 45-летнюю женщину нашли 22 января под снегом на улице Красноармейской напротив кладбища в селе Быков Долинского района.
Общество
SCMP: число жертв коронавируса в Китае возросло до 80
По данным китайских СМИ, количество жертв пневмонии нового типа в стране увеличилось до 80, передает South China Morning Post со ссылкой на данные Минздрава страны.
Происшествия
В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира
В Краснодаре госпитализировали в инфекционную больницу пассажира с повышенной температурой, прилетевшего из китайского города Санья.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Происшествия
Мужчина оставил своих детей в аэропорту «Шереметьево»
Мужчину из Хабаровска, который оставил двоих сыновей 2011 и 2014 гг. рождения в международном аэропорту «Шереметьево», разыскивают сотрудники полиции.
Экономика
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.
Здоровье
Казахстан решил приостановить безвизовый режим для граждан КНР
Премьер Казахстана Аскар Мамин поручил правительству приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории страны для транзитных пассажиров из Китая, сообщает пресс-служба премьера.
Происшествия
Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант
Сообщается, что на борту разбившегося в Калифорнии вертолета было еще четыре человека, среди них 13-летняя дочь спортсмена Джианна.
Космос
Земля имела атмосферу Марса — и поэтому не станет Венерой
Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Политика
ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере
"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
Общество
Глава Приамурья о ситуации с коронавирусом: паники среди жителей быть не должно
Ежедневно отслеживается текущая ситуация, 23 января был введен режим повышенной готовности, реализуется утвержденный план работы.
Шоу-бизнес
Волочкова озвучила дату своей свадьбы
По словам эпатажной балерины, торжество состоится 20 октября. Почему назначена столь отдаленная дата, звезда не объяснила.
Общество
ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Наука
Ученые показали модель атмосферы древней Земли
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Science Advances, американские ученые воссоздали модель атмосферы древней Земли.
Общество
Эксперты: Китай занял второе место в мире по объему продаж оружия
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Китай занимает второе место после США по объему производства и экспорта вооружений.
Космос
В России построят новые станции спутниковой системы «Гонец»
В России планируется в ближайшие полгода ввести в эксплуатацию новые станции спутниковой системы "Гонец".
Единоборства
Боец Немков сразится за пояс чемпиона Bellator 9 мая
По информации издания, поединок состоится 9 мая в рамках бойцовского промоушена Bellator.
Технологии
Новое поколение процессоров «Эльбрус-16С» начнут выпускать в 2022 году
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своем смертельном диагнозе
Несколько лет назад при переливании крови актрису заразили вирусом гепатита С. Российская актриса, модель и певица Екатерина Волкова рассказала, что неизлечимо больна.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золото в женском одиночном катании на чемпионате Европы.
Культура
Стали известны наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»
Происшествия
Назван возможный виновник ДТП с автобусом в Пермском крае
В региональном Управлении МВД РФ назвали возможного виновного в аварии на трассе в Пермском крае, в которой пострадали 15 человек.
Шоу-бизнес
Певица Макарская рассказала, как увеличение губ испортило ей жизнь
После увеличения губ муж едва узнал свою жену. Макарская отметила, что процедура была очень болезненной.
Общество
Население России по итогам 2019 года сократилось на 35,6 тыс. человек
Численность населения России, по предварительной оценке, сократилась за 2019 год на 35,6 тыс. человек и составила 146,7451 млн человек на 1 января 2020 года.
Политика
Список стран с упрощённым въездом через Владивосток расширен
Перечень стран, для граждан которых при въезде в Россию через свободный порт Владивосток упрощен визовый режим, расширен до 53.