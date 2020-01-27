Экономика
РИА НовостиМишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Председателем партии является бизнес-омбудсмен Борис Титов.
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Политика
Песков прокомментировал новость об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Гаджеты
Huawei готовится к дебюту нового флагмана. Камерофон Huawei P30 значительно подешевел
Глава потребительского подразделения Huawei уже подтвердил, что компания представит новую флагманскую серию камерофонов Huawei P40 в марте.
Армия и оружие
Стало известно о провокации США с авиабазой у границ России
США готовят очень серьёзную провокацию у границ России.
Общество
Реновацию могут запустить по всей России
Новый зампред правительства России Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил начать всероссийскую программу реновации жилья: «Я считаю, что реновацию необходимо развивать по всей стране, надо начинать отрабатывать проект с крупных городов».
Футбол
В редакции «Чемпионата» состоялась жеребьёвка Кубка Легенд
Сегодня, 25 января, в редакции «Чемпионата» состоялась жеребьёвка группового раунда Кубка Легенд имени Константина Ерёменко.
Армия и оружие
Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде
Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Общество
В группе по Конституции пояснили вопрос индексации работающим пенсионерам
По просьбе РБК Хабриева пояснила, что в подготовленных поправках в Конституцию «впервые раскрываются принципы формирования системы пенсионного обеспечения граждан — всеобщность, справедливость, солидарность поколений», а «в отношении порядка индексации размера пенсий — основания, условия по разным категориям пенсионеров — дается отсылка к федеральному закону».
Здоровье
Отдельную больницу для борьбы с коронавирусом откроют в Ухане
Медучреждение площадью около 25 тысяч квадратных метров будет построена по образцу временной пекинской клиники для борьбы с атипичной пневмонией в Сяотаншане, которая была возведена в период эпидемии 2002-2003 года.
Общество
В Госдуме обсудят наказание за манипуляции с пробегом
В Госдуме на февраль запланировано обсуждение введения наказания за скрутку пробега у подержанных машин.
Происшествия
Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
Технологии
Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходный код
Фонд свободного программного обеспечения (СПО) принял решение поддержать общественность и разместил в интернете петицию, призывающую Microsoft дать Windows 7 «новую жизнь».
Общество
Установлен источник китайского коронавируса
Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.
Происшествия
В Чите нашли мать детей из заброшенного дома
Футбол
Два грузинских футболиста покинули «Рубин»
Происшествия
После обрушения кровли завод в Кузбассе восстановят полностью
«Новотранс» полностью реконструирует вагоносборочный цех Кузбасского вагоноремонтного предприятия в Прокопьевске.
Политика
В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Авто
Назвали неисправности, с которыми нельзя ездить на автомобиле
«Российская газета» назвала ключевые неисправности, при которых нельзя ездить на автомобиле.
Авто
Названа дата начала продаж нового кроссовера Kia Seltos
В ходе форума Seltos.Club назвали точную дату начала продаж данной модели.
Общество
Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале
Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.
Экономика
В автобусы набились кураторы
В проекте Минтранса для Твери необходимое число автобусов всех видов оценивается в 468 штук, их стоимость — 2,65 млрд руб.
Общество
Работы приграничных МАПП в Забайкалье приостановят из-за коронавируса
Руководитель администрации губернатора Забайкалья Сергей Нехаев поручил провести работы по временному приостановлению деятельности международных пунктов пропуска в Забайкалье из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье
Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Хоккей
Омский «Авангард» разгромил «Металлург» и официально вышел в плей-офф
"Авангард" на своем льду обыграл магнитогорский "Металлург" - 6:1. Эта седьмая победа подряд позволила "ястребам" официально выйти в плей-офф.
Общество
Китай занял второе место в мире по объемам продаж оружия
США заняли первое место в мире по объему производства вооружений и их продаж, далее следует Китай, третье место занимает Россия.
Происшествия
Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек
Фигурное катание
Немецкий чиновник раскритиковал победу российских фигуристок на ЧЕ
Триумфальная победа трех российских фигуристок, занявших весь победный пьедестал Чемпионата Европы, подверглась критике со стороны спортивного директора Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорфа.