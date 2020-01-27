Экономика
РИА НовостиМишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Председателем партии является бизнес-омбудсмен Борис Титов.
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с чего всё началось
«Партия роста», возглавляемая уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, опубликовала открытое письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предложила пересмотреть налоговую политику, взяв за пример опыт Казахстана.Собеседниквчера в 06:53
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