с чего всё началось

"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Председателем партии является бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

Шоу-бизнес Лариса Голубкина экстренно госпитализирована Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.

Общество Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета 26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.

Происшествия На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.

Политика Трамп заявил, что не читал рукопись книги Болтона Как сообщила в воскресенье со ссылкой на источник газета The New York Times, Болтон в своей книге утверждает, что Трамп в августе прошлого года говорил ему, что хочет продолжать блокировать военную помощь Украине, пока Киев не начнет расследование по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

Общество Роскачество рассказало о способах уберечь свои данные от мошенников Роскачество выпустило рекомендации о том, как уберечь свои персональные данные от мошенников, в частности, рекомендовано при переводе денежных средств через интернет проверять дату регистрации домена.

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Общество Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.

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Политика Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь "Аушвиц" (Освенцим) якобы был освобожден американской армией, сообщает RT.

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Экономика Средняя сумма автокредита в России достигла исторического максимума Средняя сумма кредита на приобретение автомобиля в России выросла по итогам 2019 года на 9,2% и достигла исторического максимума в 769 тыс. рублей.