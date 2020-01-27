Экономика
РИА НовостиМишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Председателем партии является бизнес-омбудсмен Борис Титов.
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Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Здоровье
30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко
Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
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Волочкова объявила дату своей второй свадьбы
На торжестве балерина сменит семь платьев В этом году, 20 октября, звезда Мариинского и Большого театров Анастасия Волочкова отпразднует свою вторую свадьбу.
Общество
Права работающих пенсионеров требуют защиты: об индексации пенсии
Скорее всего, инициатива не понравится ПФР.Предлагаемые поправки, безусловно, напрямую не «делят» пенсионеров на работающих и неработающих, речь идёт об индексации размера пенсий в целом.
Экономика
Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты
Потери экспортных пошлин на нефтепродукты «частично компенсированы за счет введения нового порядка ввоза легковых автомобилей физическими лицами», добавил он.
Армия и оружие
Зачем Испания хвастается участием в блокаде Ленинграда
Одна из крупнейших газет Испании решила похвалить знаменитую «Голубую дивизию» за войну против СССР и за участие в блокаде Ленинграда, когда «испанские солдаты проявили свои лучшие качества».
Политика
Польша не пригласила Путина на памятные мероприятия по холокосту
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Польша не пригласила Владимира Путина на памятные мероприятия по поводу 75-летия освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау".
Армия и оружие
Стало известно о провокации США с авиабазой у границ России
США готовят очень серьёзную провокацию у границ России.
Авто
В 2019 году Volkswagen выпустил больше сосисок, чем автомобилей
Общество
Костюм Билли Портера стал главным событием вечера «Грэмми 2020»
Билли Портер на ковровой дорожке музыкальной премии «Грэмми» появился в оригинальном бирюзовом брючном костюме, который сверху донизу обшит стразами.
Общество
Китай занял второе место в мире по объемам продаж оружия
США заняли первое место в мире по объему производства вооружений и их продаж, далее следует Китай, третье место занимает Россия.
Гаджеты
На площадке Youpin компания Xiaomi представила электробритву T1 Razor
В вышеприведенном случае речь идет об электробритве Xiaomi T1 Razor, которая имеет много чего общего с бритвенным станком.
Политика
В Кремле сообщили, что указа об отставке Суркова пока нет
Указа об освобождении Владислава Суркова от обязанностей пока не было, де-факто он продолжает оставаться помощником президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Найден отец, оставивший детей в Шереметьево
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Общество
В работе почты Mail.ru произошел масштабный сбой
В работе почтового сервиса Mail.ru произошел масштабный сбой.
Экономика
Три особые экономические зоны хотят создать в Краснодарском крае
Создание трёх особых экономических зон запланировано в Краснодарском крае, власти региона готовят заявку в министерство экономического развития Российской Федерации.
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко. Об этом в Instagram сообщил ее директор по связям с общественностью Ян Трунцев.
Политика
Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Фигурное катание
В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ
На фоне не самого удачного выступления немецких фигуристов на чемпионате Европы в Австрии спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании.
Футбол
Роналдиньо: «Мартинелли напоминает Роналдо»
Общество
Мэр Екатеринбурга сказал, когда появится вторая ветка метро
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал сегодня во время встречи со студентами в УрФУ о предварительных сроках появления второй ветки метро.
Происшествия
У российского подростка во рту взорвалась электронная сигарета
У 17-летнего подростка из города Аткарск Саратовской области во рту взорвалась электронная сигарета.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Авто
Названы правила прогрева современных двигателей
Как отмечают эксперты, современные двигатели приходится дольше греть.
Происшествия
Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении более 500 млн рублей
Следствие подозревает бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" и отца экс-сенатора Рауфа Арашукова Рауля Арашукова и других фигурантов в растрате более 500 млн рублей в рамках новых уголовных дел.
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