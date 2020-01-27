Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

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"Партия Роста" обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Председателем партии является бизнес-омбудсмен Борис Титов.
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Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист, действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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