Экономика
РИА НовостиМишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
"Партия Роста" обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Председателем партии является бизнес-омбудсмен Борис Титов.
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Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей неизлечимой болезни
Переработки на четвертом месяце беременности привели к тому, что актриса Екатерина Волкова потеряла ребенка.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Авто
Названы самые непопулярные японские автомобили в России
Эксперты «Российской газеты» изучили статистику и назвали самые непопулярные автомобили из Страны восходящего солнца в России по итогам 2019 года.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля
Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
Культура
Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов
Музыкант Сергей Шнуров, распустивший свою группировку "Ленинград", не исключает, что займется продюсированием других артистов.
Происшествия
Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево
"Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Политика
Грузинская оппозиция требует запрета работы ряда организаций из США
Ранее партия провела собственный соцопрос в крупных городах страны, согласно их результатам, большинство граждан Грузии выступает за военную непричастность.
Армия и оружие
Ракета упала на территорию посольства США в Багдаде
8 января две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, одна разорвалась возле посольства США.
Армия и оружие
Зеленский о гибели двух солдат в Донбассе: война продолжается
Смерть двух солдат ВСУ в Донбассе означает продолжение войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook.
Киберспорт
Team Secret выиграла DreamLeague Leipzig Major, победив Evil Geniuses
В воскресенье, 26 января, состоялся гранд-финал DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. В решающем матче турнира встречались Team Secret и Evil Geniuses.
Авто
Skoda Octavia RS получит гибрид
Что касается Skoda Octavia RS, то она выйдет с приставкой iV — это означает электрификацию модели. Дату и место дебюта компания не сообщает.
Происшествия
В Краснодаре экстренно госпитализировали прибывшего из КНР пассажира
Жителя Краснодарского края экстренно госпитализировали из аэропорта Краснодара после выявления у него признаков ОРВИ в пункте санитарно-карантинного контроля.
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Общество
В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
Пять случаев заболевания новым коронавирусом из Китая зафиксированы в США, сообщает центр по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC).
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление 7.24. Убрали святыни и добавили новых героев в Captains Mode
В Dota 2 вышло обновление 7.24. С ним в игре уменьшили число слотов в рюкзаке, а также добавили общий тайник у фонтана.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева с друзьями встретила китайский Новый год
25 января в Китае начинается празднование Нового года. Алла Пугачева тоже решила с друзьями встретить год Крысы.
Происшествия
Приступ зараженного коронавирусом человека сняли на видео
В воскресенье, 26 января, издание Daily Mirror опубликовало видео, на котором заснят приступ лихорадки зараженного коронавирусом жителя Китая.
Здоровье
Онколог назвал первые признаки рака кожи
Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
Политика
МИД Германии призвал ЕС к криминализации отрицания Холокоста
МИД Германии призвал ЕС к криминализации отрицания Холокоста. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас со ссылкой на издание Speigel.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз
Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Происшествия
В Курске погибли две девочки – дети провалились под лед на реке Сейм
Сегодня, 26 января, в единую диспетчерскую Курска поступило сообщение о том, что двое детей провалились на тонком льду реки Сейм.
Экономика
Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Общество
Глава ВОЗ отправился в Китай в связи со вспышкой коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отправился в Китай в связи с распространением там нового коронавируса 2019-nCoV.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов завоевали золото на ЧЕ в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотую медаль на чемпионате Европы в танцах на льду.
Здоровье
Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса
Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.