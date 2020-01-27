"Партия Роста" обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Председателем партии является бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

Общество Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.

Религия Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.

Авто Названы самые непопулярные японские автомобили в России Эксперты «Российской газеты» изучили статистику и назвали самые непопулярные автомобили из Страны восходящего солнца в России по итогам 2019 года.

Космос Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.

Происшествия Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево "Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Авто Skoda Octavia RS получит гибрид Что касается Skoda Octavia RS, то она выйдет с приставкой iV — это означает электрификацию модели. Дату и место дебюта компания не сообщает.

Происшествия В Краснодаре экстренно госпитализировали прибывшего из КНР пассажира Жителя Краснодарского края экстренно госпитализировали из аэропорта Краснодара после выявления у него признаков ОРВИ в пункте санитарно-карантинного контроля.

Общество В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом Пять случаев заболевания новым коронавирусом из Китая зафиксированы в США, сообщает центр по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC).

Происшествия Приступ зараженного коронавирусом человека сняли на видео В воскресенье, 26 января, издание Daily Mirror опубликовало видео, на котором заснят приступ лихорадки зараженного коронавирусом жителя Китая.

Здоровье Онколог назвал первые признаки рака кожи Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.

Политика МИД Германии призвал ЕС к криминализации отрицания Холокоста МИД Германии призвал ЕС к криминализации отрицания Холокоста. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас со ссылкой на издание Speigel.

Футбол РФС признал недействительными выборы главы РПЛ Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.