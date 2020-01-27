Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Председателем партии является бизнес-омбудсмен Борис Титов.
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Премьер-министру Мишустину предложили амнистировать малый бизнес

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Мишустину предложили освободить от налогов малый бизнес на три года

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
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Известная российская модель Алена Водонаева прокомментировала свои слова о "быдле", которое, по ее мнению, будет заводить детей ради материнского капитала.
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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
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В США зафиксированы пять случаев заболевания коронавирусом

Центр по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC) заявил о пяти случаях заболевания новым коронавирусом в стране.
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Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.
РИА Новости 18:46
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Тейлор Свифт отказалась выступать на оскандалившейся премии «Грэмми»

30-летняя Тейлор Свифт, которая должна была выступить на награждении, отказалась от своего участия.
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В социальных сетях появились фотографии с рынка морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где, предположительно, началась вспышка коронавируса.
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В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию

Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 15:24
Технологии

Создана интерактивная карта распространения китайского коронавируса

Центр системных исследований и инжиниринга создал специальную онлайн-панель для мониторинга распространения из Китая нового штамма коронавируса 2019-nCoV.
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Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

Вести.Ru вчера в 09:27
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Больные меры: МИД России просят ограничить поток туристов в Китай

Владимир Жириновский предложил министерству ограничить поток туристов из России в Китай и въезд китайцев в РФ.
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Режиссер Римас Туминас негативно высказался о Домогарове

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Трамп представил эмблему космических войск США

На своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп опубликовал эскиз будущей эмблемы космических войск США.
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АЕК Карреры прервал победную серию «Олимпиакоса»

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Суд Владивостока начал слушать иск генпрокуратуры к экс-мэру Пушкареву

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Армия и оружие

Американские боевые вертолёты «Апач» замечены в районе российского военного патрулирования

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В воскресенье, 26 января, состоялся гранд-финал DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. В решающем матче турнира встречались Team Secret и Evil Geniuses.
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AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости 02:15
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Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

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Вести.Ru 24 января в 23:11
Общество

Пресс-служба губернатора Кубани объяснила его слова про Мамаев курган

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании по проблеме мусорного полигона в Белореченске упомянул Мамаев курган как фигуру речи, но он не сравнивал памятное для россиян место с полигоном ТКО, сообщает пресс-служба администрации Кубани.
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