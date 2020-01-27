с чего всё началось

«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.

Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года

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