с чего всё началось

«Партия Роста» бизнес-омбудсмена Бориса Титова направила письмо новому главе правительства Михаилу Мишустину, в котором просит на три года освободить малый и средний бизнес от налогов.

Происшествия На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.

Происшествия Найден отец, оставивший детей в Шереметьево Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.

Теннис Теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла немку Ангелик Кербер в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Общество ВЦИОМ: только треть россиян понимают суть искусственного интеллекта Большинство россиян (75%) слышали о технологии искусственного интеллекта, однако понимают ее сущность только треть ― 29% смогли дать определение ИИ, а 38% ― назвали области его применения.

Политика Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».

Происшествия Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.

Общество В Китае нашли вероятный источник коронавируса нового типа Исследование выявило нуклеиновые кислоты коронавируса в 33 из 585 проб, что может свидетельствовать о возможной связи вспышки заболевания с торговлей дикими животными.