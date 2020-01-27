Экономика

Инвест-ФорсайтИнвест-ФорсайтМишустина попросили освободить бизнес от налогов

«Партия Роста» бизнес-омбудсмена Бориса Титова направила письмо новому главе правительства Михаилу Мишустину, в котором просит на три года освободить малый и средний бизнес от налогов.
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с чего всё началось
«Партия роста», возглавляемая уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, опубликовала открытое письмо
 премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предложила пересмотреть налоговую политику, взяв за пример опыт Казахстана.
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