Коронавирус
ИзвестияМишустина попросили снять ограничения на продажу алкоголя в регионах
Члены Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Опора России» попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина снять ограничения на продажу алкоголя в регионах. Соответствующее письмо оказалось в распоряжении «Известий» в субботу, 4 апреля.
Читать в источнике
Оценить133
Подробнее о событии
Показать все источники
Бизнес просит Мишустина снять ограничения на продажу алкоголя в российских регионах
Народные новости12:08
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 23:05, Ашберн
Космос
«Хаббл» обнаружил неуловимую черную дыру
Происшествия
Полицейские обнаружили орудие убийства пятерых человек под Рязанью
Орудие убийства, из которого застрелили пятерых человек под Рязанью, найдено в квартире подозреваемого, а сам он был задержан недалеко от места преступления, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Рязанской области.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь попросило интернет-компании не допустить снижения качества оказания услуг на фоне роста трафика.
Общество
В Новосибирской области официально продлили режим самоизоляции до мая
Предыдущее постановление губернатора региона было продлено и уточнено. Продлеваются все ограничения по перемещению людей, принятые ранее.
Общество
На Камчатке зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом
В Камчатском крае подтверждены первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает региональное правительство.
Политика
Трамп в речи о коронавирусе заявил о «великом будущем» США
США ждет великое будущее, сказал глава американского государства Дональд Трамп в заявлении на тему коронавируса.
Здоровье
О ненужности здоровым людям носить маски предупредили в ВОЗ
Как сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, здоровые люди могут обойтись без масок – их ношение никоим образом не способствует повышению шансов уберечься от коронавируса.
Экономика
ЦБ разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
В ЦБ советуют заемщикам платить банку во время кредитных каникул любые посильные суммы, что позволит уменьшить основной долг и, таким образом, снизить начисляемые проценты.
Общество
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Кино
Автор фан-сериала по Warhammer 40,000 выпустил последний эпизод
Вашингтон, 3 апреля 2020, 16:29 — REGNUM На YouTube-канале Astartes 3 апреля вышла пятая часть одноимённой серии короткометражный фан-фильмов по мотивам вселенной Warhammer 40,000.
Политика
Режим нерабочих дней будет продлен до конца апреля
Во время своего обращения к россиянам Президент Владимир Путин сообщил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля.
Происшествия
В Орехово-Зуево в результате взрыва газа обрушился подъезд дома
В России с начала 2019 года произошло не менее десяти взрывов бытового газа в жилых домах.
Гаджеты
Redmi представила свой первый фитнес-браслет Redmi Band
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала основной путь передачи коронавируса
Коронавирусная инфекция главным образом передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Здоровье
Три новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае
Всего в регионе выявили семерых инфицированных Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 сообщил о трех новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в нашем регионе.
Происшествия
В Приморье привлекут к ответственности автора фейка о коронавирусе
Жителя Уссурийска, распространившего фейковое видео о якобы заражении коронавирусом сотрудников местного предприятия, привлекут к уголовной ответственности, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
Общество
Москва ответит на демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Общество
В Москве утвердили штрафы за нарушение режима изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об установлении ответственности за нарушение режима самоизоляции и введении штрафов.
Армия и оружие
В сирийской Хаме восстанавливает работу металлообрабатывающий завод
Крупный металлообрабатывающий завод восстанавливает свою работу в сирийской провинции Хама, спрос на продукцию предприятия очень высок в связи с масштабным строительством в Сирии после возвращения к мирной жизни на освобожденных от террористов территориях, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Абдулнасир эль-Машан.
Политика
Скончался бывший президент Гондураса Рафаэль Кальехас
В возрасте 76 лет умер экс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас, передает издание Tribuna.
Армия и оружие
Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в ВСУ
Киев, 4 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом зарегистрировали в вооруженных силах Украины (ВСУ) по состоянию на 4 апреля.
Авто
Toyota в России подняла цены на автомобили
Больше всего подорожал внедорожник Land Cruiser 200 в базовой комплектации. Toyota подняла цены на автомобили на российском рынке.
Общество
СМИ назвали стоимость лечения от коронавируса в США
Стоимость лечения от коронавируса в США составляет десятки тысяч долларов. Такую информацию опубликовали западные СМИ.
Политика
Трамп направил войска в Нью-Йорк для помощи в борьбе с коронавирусом
Президент сообщил, что распорядился направить тысячу военнослужащих в город Нью-Йорк, где помощь требуется больше всего.
Общество
Глава Красноярского края обратился к жителям региона
Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.