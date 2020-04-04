Члены Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Опора России» попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина снять ограничения на продажу алкоголя в регионах. Соответствующее письмо оказалось в распоряжении «Известий» в субботу, 4 апреля.

Мишустина попросили снять ограничения на продажу алкоголя в регионах

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