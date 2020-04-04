Коронавирус
ИзвестияМишустина попросили снять ограничения на продажу алкоголя в регионах
Члены Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Опора России» попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина снять ограничения на продажу алкоголя в регионах. Соответствующее письмо оказалось в распоряжении «Известий» в субботу, 4 апреля.
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Кино
Сценаристом «Человека-муравья 3» станет автор «Рика и Морти»
По данным источников, контракт был подписан в первые дни после приостановки кинопроизводств Голливуда из-за коронавируса нового типа, на данный момент Лавнесс уже приступил к работе.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Шоу-бизнес
Солистка «Фабрики» Саша Савельева шокировала фанатов новым имиджем
Некоторые фанаты были шокированы самой прической певицы и сравнили ее с регги-певцом Бобом Марли.
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило восемь тысяч человек
Число жертв коронавируса в США составляет 8098 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 15.30 по местному времени (22.30 мск).
Футбол
Неймар сыграл в футбол с собаками
Нападающий «ПСЖ» Неймар сыграл в футбол во дворе со своими собаками во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Общество
Дипломаты собирают средства для помощи застрявшим в США россиянам
Российские дипломаты в США организовали сбор средств для помощи гражданам России, которые не могут вернуться на родину из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Общество
В Ульяновской области у 13 человек предварительно выявили коронавирус
Число жителей Ульяновской области, первичные тесты которых показали положительный результат на коронавирус, выросло с двух до 15, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
Общество
Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса
"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Кино
Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»
Общество
Власти Кубани упростили получение спецпропусков в условиях карантина для автовладельцев
С четверга на Кубани началась выдача пропусков на передвижение по краю на личном транспорте, в пятницу в Краснодаре в администрациях внутригородских округов возникли очереди на их получение.
Экономика
Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса
Министр отметил, что эта мера «очень дорогая», но уже разработанных мер поддержки экономики недостаточно.
Общество
Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
Космос
Астронавты на МКС заметили скопление НЛО вблизи Земли
На протяжении нескольких месяцев камеры на МКС фиксировали аномалии вблизи Земли.
Игры
В GOG началась раздача Symmetry
Здоровье
«Челюсть упала»: врач рассказал о поразивших его пациентах с COVID-19
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью телеканалу RT рассказал, что был удивлен возрастом пациентов с коронавирусом.
Спорт
Трамп проведёт встречу с руководством НБА и других ведущих лиг США
Президент США Дональд Трамп проведёт переговоры с комиссаром НБА Адамом Сильвером, а также руководителями других крупнейших лиг Северной Америки — НХЛ, МЛБ и НФЛ, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Штайн.
Происшествия
Выросло количество жертв взрыва в Орехове-Зуеве
Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехова-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Хоккей
«В „Динамо“ мне должны накрыть поляну за Яшкина». Генеральный директор «Сибири» — о секрете успешного сезона, потолке зарплат и многом другом
Большое интервью Кирилла Фастовского «Сибирь» вышла в плей-офф.
Политика
Ответственность вместо прав: привела ли пандемия к федерализации России
С одной стороны, возможность ввести режим ЧС на региональном уровне позволит более гибко и эффективно реагировать на пандемию, с другой — на фоне крайне скромных и постоянно сужающихся полномочий глав регионов указ тут же был считан как признак серьезной федерализации.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Экономика
Путин подписал закон о полугодовых кредитных каникулах
Речь идет о кредитных каникулах. Как пишет «Интерфакс», закон подписан президентом в пятницу, 3 апреля.
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Общество
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 1225
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Украине увеличилось до 1225, сообщает "Интерфакс"со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.
Общество
День траура по жертвам коронавируса начался в Китае
Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в национальном дне траура в знак памяти жертв коронавируса, который проводится в субботу в Китае.