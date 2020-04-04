Члены Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Опора России» попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина снять ограничения на продажу алкоголя в регионах. Соответствующее письмо оказалось в распоряжении «Известий» в субботу, 4 апреля.

Мишустина попросили снять ограничения на продажу алкоголя в регионах

Шоу-бизнес Винокур рассказал о самочувствии Лещенко Состояние здоровья певца Льва Лещенко, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, хорошее, сообщил его друг юморист Владимир Винокур.

Наука Изучена опасность ополаскивателей для полости рта Принято считать, что они способствуют оздоровлению и очищению полости рта, однако ученые решили тщательно изучить, так ли это на самом деле.

Общество Против коронавируса губернатор Новосибирской области принял новые меры С сегодняшнего дня проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия на территории региона – это, по сути, подготовка к 6 апреля, когда на работу выйдут специалисты промышленных предприятий и строительных компаний.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

Происшествия Нарушителя режима самоизоляции в Оренбурге арестовали на неделю Ленинский районный суд Оренбурга назначил семь суток административного ареста жителю областного центра, повторно оказавшемуся вдали от дома без уважительных причин, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону в субботу.

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Общество На Украине заявили о пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения «В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га», — говорится в сообщении.

Здоровье Число заболевших коронавирусом на Алтае почти удвоилось Троих инфицированных коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки, связи с первыми заболевшими пока не нашли, сообщает оперштаб по региону.

Общество Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве Москва, 4 апреля 2020, 17:09 — REGNUM Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении должников, осуществляющих свою деятельность в определенных сферах экономики страны.