Коронавирус
ИзвестияМишустина попросили снять ограничения на продажу алкоголя в регионах
Члены Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Опора России» попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина снять ограничения на продажу алкоголя в регионах. Соответствующее письмо оказалось в распоряжении «Известий» в субботу, 4 апреля.
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Производители алкоголя просят отменить запрет на реализацию их продукции в Забайкалье
Экономика сегодня12:09
Бизнес просит Мишустина снять ограничения на продажу алкоголя в российских регионах
Народные новости12:08
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