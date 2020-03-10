Общество
Газета.RuМишустина предупредили о рисках для бизнеса при принятии нового КоАП
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов отправил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, где предупредил об опасностях для малого и среднего бизнеса, которые возникнут при принятии нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), передает "Коммерсантъ".
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