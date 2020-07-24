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REGNUM
REGNUM

Мишустина предупредили о рисках отмены ЕНВД

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет.В источнике
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Рамблер

Мишустин отменил единый налог на вмененный доход

Рамблер24 июля в 02:26
Городовой

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Городовой23 июля в 05:07
Ведомости

Мишустин отменит любимый налог малых компаний

Ведомости23 июля в 18:02
Сиб.фм

Мишустин объяснил отмену фиксированного налога на бизнес в России

Сиб.фм23 июля в 08:55
REGNUM

Почему Мишустин решил отменить в РФ единый налог на вменённый доход?

REGNUM24 июля в 09:22
Новый Калининград.Ru

Власти: ЕНВД точно отменят, тезис о кратном росте налоговой нагрузки предлагаем снять

Новый Калининград.Ru23 июля в 03:40
Время Бухгалтера

Власти приняли окончательное решение об отмене ЕНВД

Время Бухгалтера23 июля в 03:39

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Известиявчера в 09:43
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Супруга Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП с участием российского актера театра и кино Михаила Ефремова, подала в суд на следствие, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Live2424 июля в 05:03
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Экс-тренер «Локо» и «Ростова» Кучук: «Считают, что я безграмотный. Но я видел столько игр, когда грамотно атакуешь, а потом безграмотно получаешь»

Главный тренер минского "Динамо" Леонид Кучук, известный по работе с "Ростовом", "Локомотивом" и "Кубанью", высказался после матча чемпионата Беларуси с "Городеей" (1:0).
Sports.ru23:30

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости21:48
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