Экономика
REGNUMМишустина предупредили о рисках отмены ЕНВД
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет.
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«Опора России»: после отмены ЕНВД бизнес будет чаще переходить на патенты
Будущее России. Национальные проекты22 июля в 11:13
Отмена ЕНВД принята для латания дыр в региональных бюджетах — Мишустин
ИА Красная Весна22 июля в 06:34
Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России
Комсомольская правда22 июля в 08:05
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BFM.ru 02:09
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Пропавший в подмосковном лесу Олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий найден мертвым.
Lenta.ru 04:19
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МонаВиста вчера в 12:27
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Газета.Ru вчера в 03:35
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Lenta.ru 04:14
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
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В Дагестане при ДТП погибли пять человек
Пять человек погибли, шестеро пострадали в результате ДТП в Дагестане, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
РИА Новости 04:12
Технологии
Sony выпустит PlayStation 5 с отделкой из чистого золота
Компания Sony выпустит ограниченную серию новой игровой консоли PlayStation 5. Об этом сообщает Truly Exquisite.
Деловое.ТВ вчера в 13:49
Единоборства
Кадыров оценил бой между Емельяненко и Исмаиловым
Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился мнением о главном поединке турнира АСА 107 между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, завершившемся победой последнего.
Вести.Ru 04:09
Общество
Что может заменить чашку кофе для бодрости, сказала нейропсихолог
Речь идет о кофейных зернах в шоколаде. Специалист объяснила, что при помощи кофеина кофе активизирует центральную нервную систему.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском вчера в 04:08
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Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом-младшим
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Футбол
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Evo-rus.com 02:57
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Первый регулярный рейс Crew Dragon на МКС состоится не раньше сентября
Афиша Daily 22 июля в 19:55
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Газета.Ru вчера в 09:24
Общество
За сутки в Саратовской области выявлено 98 случаев коронавируса
Сегодня, 25 июля оперштаб при Правительстве Саратовской области сообщает о лабораторно подтвержденных новых 98 случаях заболевания коронавирусом.
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Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК вчера в 00:19
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В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости вчера в 12:53