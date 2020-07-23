Экономика
REGNUMМишустина предупредили о рисках отмены ЕНВД
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет.
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Власти: ЕНВД точно отменят, тезис о кратном росте налоговой нагрузки предлагаем снять
Новый Калининград.Ru23 июля в 03:40
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Приходят на ум и другие финалы: ЦСКА с «Химками», 1:0; и «Сибирь» с «Зенитом» — то же самое.
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CyberSport.ru 23 июля в 12:02
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Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
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BFM.ru 09:29
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Кадыров оценил бой между Емельяненко и Исмаиловым
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РИА Новости 12:44
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ZAB.RU вчера в 10:48
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В США умер первый ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Передачу начали показывать в США в 1999 году. Филбин был первым, кто ее вел в стране.
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В интервью журналистам «ПолитРоссии» ясновидящие объяснили этот феномен.
ПолитРоссия 14:02
Экономика
В Сети возмутились заявлением Минфина об изъятии банковских вкладов
Пользователи сервиса «Яндекс.Новости» возмущением и скепсисом встретили заявление замминистра финансов Тимура Максимова о том, что вопрос об изъятии или заморозке вкладов граждан РФ для нужд государства не рассматривается.
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Политика
Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений
"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru 09:21
Политика
Жириновский заявил, что пытался спасти Фургала задолго до ареста
Пытался спасти бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задолго до ареста лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ИА Красная Весна 14:51
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Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия вчера в 03:18
Политика
Зеленский предложил Египту сотрудничество в космической сфере
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси предложил усилить сотрудничество двух государств в космической отрасли.
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Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 14:09
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Футбол
«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
Предложение по полузащитнику "Ривер Плейта" Хорхе Карраскалю, которое сделал московский ЦСКА, не устроило аргентинскую команду, сообщает TNT Sports.
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Происшествия
Станция метро «Новокузнецкая» в Москве заработала штатно
Станция московского метро "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии возобновила работу в обычном режиме.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Футбол
«Урал» объявил о расставании с Павлом Погребняком
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Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт
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Вокруг ТВ 06:18
Общество
ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам
Арбитры ВТО признали правоту России в 30-летнем споре с Евросоюзом по поводу антидемпинговых механизмов, при которых ЕС не учитывает затраты российских предприятий на покупку сырья.
Газета.Ru вчера в 14:25
Здоровье
Еще шесть пациентов с COVID-19 скончались в Иркутской области
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Твой Иркутск 01:38
Армия и оружие
Дрозденко: Захват Курильских островов Японией займет не более 6 дней
Ряд средств массовой информации, ссылаясь на мнение российского военного эксперта Дмитрия Дрозденко, сообщили, что Япония может достаточно быстро взять силой Курильские острова, если захочет это сделать.
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