Экономика
REGNUMМишустина предупредили о рисках отмены ЕНВД
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет.
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Власти: ЕНВД точно отменят, тезис о кратном росте налоговой нагрузки предлагаем снять
Новый Калининград.Ru23 июля в 03:40
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Происшествия
В Москве произошла драка между выходцами из Азербайджана и Армении
В Москве ночью произошла массовая драка между выходцами из Азербайджана и Армении.
Профиль вчера в 07:28
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Кино
Корпорация Disney из-за пандемии отложила премьеру фильма «Мулан»
Москва 24 вчера в 06:23
Происшествия
СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Курском
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области.
ТАСС 14:24
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 14:09
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Здоровье
В реанимации остаются более 3 тысяч человек с коронавирусом
В реанимационных отделениях в России размещены 3,1 тыс. человек с COVID-19, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 14:36
Политика
Россию предупредили об угрозе войны. «Будет играть роль тыла Китая»
Россия может стать разменной монетой в войне США и Китая.
URA.Ru 18:55
Футбол
Врач сборной Украины по футболу умер после заражения коронавирусом
Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер в результате остановки сердца на фоне заражения коронавирусом.
РЕН ТВ 16:10
Недвижимость
Эксперты дали рекомендации по покупке квартир в России
Аналитики риелторской компании «Метриум» дали рекомендации по покупке квартир в России. Об этом сообщает «Российская газета».
RT на русском вчера в 10:05
Музыка
Впервые за 39 лет поп-группа ABBA выпустит пять новых песен
Легендарная поп-группа ABBA записала пять новых композиций. Музыканты собираются познакомить поклонников с новинками в 2021 году.
iReactor 23 июля в 00:59
Киберспорт
Sumail покинул OG, Ceb вернулся в стартовый состав команды
Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс стал офлейнером в стартовом ростере команды по Dota 2. В составе организации он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.
Чемпионат 17:38
Экономика
Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ
В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.
Известия 17:01
Общество
Дегтярев рассказал о поручении Путина в Хабаровском крае
ВРИО губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о поручении президента России Владимира Путина по региону, пишет «КП».
Smolnarod.ru 09:45
Общество
Тысячи израильтян вышли на антиправительственную акцию в Иерусалиме
Тысячи демонстрантов вышли на улицы в Израиле в субботу вечером, чтобы призвать к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
РБК 18:20
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета 09:54
Гаджеты
Huawei представит китайскую версию Mate 40 Lite на следующей неделе
Сегодня Huawei опубликовала первый официальный тизер смартфона, сообщающий о том, что устройство будет представлено 27 июля.
3DNews вчера в 06:52
Происшествия
Три человека погибли при падении самолета на дом в Германии
Как сообщает RP Online, в результате крушения погибли три человека. Сверхлегкий самолет упал на крышу многоквартирного дома и загорелся.
РБК 13:15
Футбол
Футболисты «Зенита» разбили Кубок России во время празднования
Во время празднования победы в финальном матче Кубка России над "Химками" игроки "Зенита" сломали трофей.
Российская газета 13:00
Экономика
РБК: «Газпром» купил последнего крупного подрядчика на газовом рынке
Прошлой осенью «Газпром» купил другого своего крупного подрядчика — компанию «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга за 75 млрд рублей.
BFM.ru 12:14
Авто
Крайним оказался Фоменко — история спорткаров Marussia
Прототип Marussia B1 начал ездить по территории предприятия уже в августе того же года, а в ноябре его показали поклонникам российского автопрома.
Car.ru 23 июля в 12:34
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пошутила о возможном разделе имущества с Харламовым
Подогревает интерес и сама Асмус, шутя о возможном разделе имущества с бывшим супругом.
ФАН 23 июля в 15:29
Здоровье
Вести в 20:00. Вакцины, грипп, ковид: интервью Михаила Мурашко
Вакцина против коронавируса проходит клинические испытания.
Вести.Ru 14:09
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Газета.Ru 09:26
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
Авто
Hyundai представила спортивную версию кроссовера Santa Fe
Корейская компания Hyundai презентовала спортивную версию кроссовера Santa Fe с индексом N Performance.
CarsWeek.ru 10:30