Экономика
Deita.ruМишустина предупредили о скором закрытии четверти торговых центров
Представители отрасли поделились своими опасениями на этот счёт с премьер-министров российского правительства Михаилом Мишустиным. Для того, чтобы избежать массово банкротства и закрытия ТЦ, организация просит кабмин перенести уплату налогов на 2021 год.
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Футбол
«Спартаку» предложили подписать бывшего хавбека «Боруссии» и «Реала»
"Спартак" получил предложение подписать бывшего полузащитника дортмундской "Боруссии" и "Реала" Нури Шахина.
Soccer.ru 17:10
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Технологии
Эксперты рассказали, как обезопасить мобильный банк от мошенников
Современные смартфоны имеют не только функцию связи и выхода в интернет, но и платежного средства, что привлекает внимание злоумышленников: обезопасить мобильный банк и средства от мошенников можно при помощи антивирусных программ, двухфакторной аутентификации и соблюдения правил цифровой гигиены, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Радио Sputnik 20:00
Кино
Межпланетные гонки: фильм «Форсаж 9» может быть связан с космосом
Исполнитель роли Дашера отметил, что кое в чем ведущая попала в цель, на что последняя заключила, что угадала про космос.
Киноафиша России вчера в 05:46
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:50
Киберспорт
В Dota 2 появился кооперативный режим «Лабиринт Аганима»
Valve представила летний ивент в Dota 2 под названием «Лабиринт Аганима».
CyberSport.ru 18:36
Общество
Главврача благовещенской «скорой» уволили после гибели подчиненного
Весть о смерти благовещенского кардиолога разлетелась по региону 10 июля. ampravda.ru, после смерти коллеги медики обратились к губернатору, указав на плачевное состояние "скорой" В ходе расследования причин его гибели была подтверждена коронавирусная инфекция, приведшая к пневмонии.
Vostok.Today 19:56
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости вчера в 19:46
Кино
Райан Рейнольдс поиздевался в Сети над Брэдом Питтом
РИА Новости 19:58
Кино
Оливер Стоун осудил «излишнюю чувствительность» современного Голливуда
Кинорежиссер Оливер Стоун выступил с критическими замечаниями в адрес порядков, царящих в современном Голливуде.
Ридус 11:03
Авто
Ford официально представил внедорожник Bronco Sport
Компания Ford официально представила новую версию внедорожника Ford Bronco, получившего версию Sport.
Деловое.ТВ 06:18
Технологии
Mail.ru Group разработала виртуальных телеведущих
Компания Mail.ru Group объявила о запуске платформы "Диктор" на основе искусственного интеллекта, которая позволяет "в несколько кликов создавать новостные и репортажные видео студийного качества".
Вести.Ru 12:52
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Политика
МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией
Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году.
Известия 11:57
Кино
«Дивный новый мир» на Peacock — в США запустят очередной онлайн-видеосервис
Peacock представит собственные проекты компании NBCUniversal, а также работы других студий, таких как Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation, Illumination и т.д.
ИА Красная Весна 17:15
Здоровье
Международный Красный Крест поставил в КНДР средства борьбы с коронавирусом
Пхеньян, 14 июля 2020, 14:34 — REGNUM Международная Федерация обществ Красного Креста и Полумесяца (МФОКК и КП) поставила в КНДР предметы, необходимые для борьбы с коронавирусом.
REGNUM 07:34
Политика
Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга
Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР.
Ведомости 19:02
Политика
В Баку прошел стихийный митинг в поддержку азербайджанской армии
Баку, 15 июля 2020, 00:01 — REGNUM В Баку прошел стихийный митинг в поддержку вооруженных сил Азербайджана.
REGNUM 17:01
Авто
В Роллс-Ройсе Ghost появится улучшенная очистка воздуха
Система MEPS станет первым шагом на пути к очистке воздуха, которая избавит пассажиров Роллс-Ройс от пыли, бактерий и грязного воздуха с улиц.
Car.ru 12:25
Интернет
Google в США обвинили в слежке за пользователями
Истцы обвиняют Google в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже при включенном режиме инкогнито.
Газета.Ru 20:19
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
Политика
Видевший военные самолеты свидетель крушения MH17 заявил, что готов дать показания в суде
Свидетель по имени Артем Трясков, видевший военные самолеты в небе в день крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, заявил, что готов дать показания в суде под присягой.
ТАСС 20:15
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера.
Вечерний курьер вчера в 13:49
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
Политика
В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в случае отставки губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должность врио главы региона должен занять представитель той же партии.
РИА Новости вчера в 21:12
Футбол
Суарес признал, что «Барселона» не сможет догнать «Реал» в Ла Лиге
Форвард «Барселоны» Луис Суарес признал, что победа каталонцев в Ла Лиге-2019/20 практически нереальна.
Sport24.ru 20:21
Шоу-бизнес
Ирина Шейк снялась в рекламной кампании вместе с сыном Элизабет Херли
Ирина Шейк и сын Элизабет Херли Дэмиан еще до карантина снялись в рекламной фотосессии бренда Pat McGrath Labs.
Srnsk 09:07