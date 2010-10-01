Экономика

Deita.ruDeita.ruМишустина предупредили о скором закрытии четверти торговых центров

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Представители отрасли поделились своими опасениями на этот счёт с премьер-министров российского правительства Михаилом Мишустиным. Для того, чтобы избежать массово банкротства и закрытия ТЦ, организация просит кабмин перенести уплату налогов на 2021 год.
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Вести.Ru 19:40
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Газета.Ru 11:08
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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

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Эксперты рассказали, как обезопасить мобильный банк от мошенников

Современные смартфоны имеют не только функцию связи и выхода в интернет, но и платежного средства, что привлекает внимание злоумышленников: обезопасить мобильный банк и средства от мошенников можно при помощи антивирусных программ, двухфакторной аутентификации и соблюдения правил цифровой гигиены, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
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Исполнитель роли Дашера отметил, что кое в чем ведущая попала в цель, на что последняя заключила, что угадала про космос.
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Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Dota 2 появился кооперативный режим «Лабиринт Аганима»

Valve представила летний ивент в Dota 2 под названием «Лабиринт Аганима».
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Общество

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Весть о смерти благовещенского кардиолога разлетелась по региону 10 июля. ampravda.ru, после смерти коллеги медики обратились к губернатору, указав на плачевное состояние "скорой" В ходе расследования причин его гибели была подтверждена коронавирусная инфекция, приведшая к пневмонии.
Vostok.Today 19:56
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РИА Новости вчера в 19:46
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Кино

Райан Рейнольдс поиздевался в Сети над Брэдом Питтом

РИА Новости 19:58
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Кино

Оливер Стоун осудил «излишнюю чувствительность» современного Голливуда

Кинорежиссер Оливер Стоун выступил с критическими замечаниями в адрес порядков, царящих в современном Голливуде.
Ридус 11:03
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Авто

Ford официально представил внедорожник Bronco Sport

Компания Ford официально представила новую версию внедорожника Ford Bronco, получившего версию Sport.
Деловое.ТВ 06:18
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Технологии

Mail.ru Group разработала виртуальных телеведущих

Компания Mail.ru Group объявила о запуске платформы "Диктор" на основе искусственного интеллекта, которая позволяет "в несколько кликов создавать новостные и репортажные видео студийного качества".
Вести.Ru 12:52
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском вчера в 21:36
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 07:16
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Политика

МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией

Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году.
Известия 11:57
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Кино

«Дивный новый мир» на Peacock — в США запустят очередной онлайн-видеосервис

Peacock представит собственные проекты компании NBCUniversal, а также работы других студий, таких как Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation, Illumination и т.д.
ИА Красная Весна 17:15
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Международный Красный Крест поставил в КНДР средства борьбы с коронавирусом

Пхеньян, 14 июля 2020, 14:34 — REGNUM Международная Федерация обществ Красного Креста и Полумесяца (МФОКК и КП) поставила в КНДР предметы, необходимые для борьбы с коронавирусом.
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Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР.
Ведомости 19:02
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Политика

В Баку прошел стихийный митинг в поддержку азербайджанской армии

Баку, 15 июля 2020, 00:01 — REGNUM В Баку прошел стихийный митинг в поддержку вооруженных сил Азербайджана.
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В Роллс-Ройсе Ghost появится улучшенная очистка воздуха

Система MEPS станет первым шагом на пути к очистке воздуха, которая избавит пассажиров Роллс-Ройс от пыли, бактерий и грязного воздуха с улиц.
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Истцы обвиняют Google в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже при включенном режиме инкогнито.
Газета.Ru 20:19
Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
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Политика

Видевший военные самолеты свидетель крушения MH17 заявил, что готов дать показания в суде

Свидетель по имени Артем Трясков, видевший военные самолеты в небе в день крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, заявил, что готов дать показания в суде под присягой.
ТАСС 20:15
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Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры

Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера.
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Происшествия

Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду

Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в случае отставки губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должность врио главы региона должен занять представитель той же партии.
РИА Новости вчера в 21:12
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Футбол

Суарес признал, что «Барселона» не сможет догнать «Реал» в Ла Лиге

Форвард «Барселоны» Луис Суарес признал, что победа каталонцев в Ла Лиге-2019/20 практически нереальна.
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Ирина Шейк снялась в рекламной кампании вместе с сыном Элизабет Херли

Ирина Шейк и сын Элизабет Херли Дэмиан еще до карантина снялись в рекламной фотосессии бренда Pat McGrath Labs.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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