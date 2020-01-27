Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустина просят заморозить на три года тарифы естественных монополий

"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с предложением заморозить тарифы естественных монополий сроком на три года, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Председателем партии является бизнес-омбудсмен Борис Титов.
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