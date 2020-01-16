Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМишустин попал в базу «Миротворца»

Украинский сайт "Миротворец" внес в свои "черные списки" главу ФНС России Михаила Мишустина, который был выдвинут президентом РФ Владимиром Путиным на должность главы правительства.
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Мишустин попал в базу сайта «Миротворец» за посещение Крыма

РИА Новости03:21

Сайт «Миротворец» внес в свою базу Мишустина

ТАСС03:08

Мишустина внесли в базу «Миротворца»

Известия03:35

Мишустин попал в базу «Миротворца»

Московский Комсомолец03:16

Мишустин попал на «Миротворец»

Lenta.ru03:38

Мишустин попал в базу данных сайта «Мротворец»

Газета.Ru03:50

Михаил Мишустин внесён в базу данных сайта «Миротворец»

REGNUM03:27
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Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 04:02, Ашберн
Политика

WP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации

Российская газета вчера в 22:57
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост главы правительства

Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит вопрос о даче согласия президенту РФ Владимиру Путину на назначение на пост председателя правительства РФ нынешнего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
ТАСС вчера в 16:01
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе

Мужчина открыл стрельбу в здании суда, где работают мировые судьи, в Новокузнецке Кемеровской области, один человек погиб.
РБК вчера в 22:48
Общество

Сенатор от Красноярского края Клишас перепишет Конституцию России

На официальном сайте Кремля размещена информация о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, а также определён список участников.
АиФ Красноярск 03:52
Политика

Экс-куратор Украины в Кремле создаст новую партию в Абхазии

Партия будущего В конце весны в Абхазии, где после отставки президента Рауля Хаджимбы предстоят выборы, может быть создана новая партия (рабочее название — "Будущее Абхазии"), ее основателем и координатором станет Инал Ардзинба, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, действительный государственный советник России.
РБК 00:00
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС 03:32
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК вчера в 05:04
Политика

Медведев останется во главе партии «Единая Россия»

Дмитрий Медведев, покинувший пост премьер-министра российского правительства, продолжит возглавлять партию «Единая Россия».
Национальная служба новостей вчера в 12:11
Происшествия

60 человек пострадали от сброса авиатоплива в США

ИжевскИнфо.РУ 14 января в 23:55
Финансы

России предсказали курс 200 рублей за доллар

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Lenta.ru 03:42
Общество

Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика

В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Lenta.ru 03:01
Экономика

Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний

Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы.
Известия 02:05
Космос

«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса

Для предотвращения доступа к оперативному наблюдению осуществления на территории России различного рода конфиденциальных мероприятий в «Роскосмосе» предлагают создать базу соответствующих зарубежных спутников-шпионов, спутников-ретрансляторов и наземных станций приема, а также определить характер помех, которые необходимо создавать для недопущения наблюдения.
Lenta.ru 03:25
Общество

Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»

Телеведущая Алена Водонаева поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в демографической сфере.
Lenta.ru 02:50
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Россию похвалили за пенсионную реформу

Шведский экономист, бывший министр финансов Андерс Эрик Борг похвалил правительство России за начатую в 2018 году пенсионную реформу.
Lenta.ru 02:42
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor останутся без Android 10

Компания Huawei и подшефный бренд Honor начали распространение фирменной оболочки EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 для нескольких моделей смартфонов.
iXBT.com вчера в 22:12
Шоу-бизнес

61-летняя жена Валентина Юдашкина показала фигуру в бикини

61-летняя жена Валентина Юдашкина показала фигуру в бикини Марина Юдашкина продемонстрировала идеальную фигуру.
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В Москве эвакуировали шесть судов из-за звонков о минировании

Шесть столичных судов эвакуированы из-за сообщений о минировании, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
РБК 03:45
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
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Появилось видео реакции министров на отставку правительства

Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Rambler News Service вчера в 09:43
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СК завершил расследование в отношении убийц следователя Шишкиной

Известия 02:15
Политика

Вассерман прокомментировал отставку Медведева

Отставка правительства Дмитрия Медведева случилась по двум причинам, пишет ФАН.
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MSI представила огромные видеокарты Radeon RX 5600 XT Gaming

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Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми (50%) и матери-одиночки с двумя детьми (51%).
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2019 год стал вторым по температуре за всю историю наблюдений

Прошедший год стал почти самым теплым за 140-летнюю историю метеорологических наблюдений, уступив первую строчку лишь 2016 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные пяти исследовательских институтов (NASA, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), Всемирная метеорологическая организация, НКО Berkeley Earth, Метеорологическая служба Великобритании).
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Стал известен актерский состав сериала «Властелин колец»

Москва 24 вчера в 12:30
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В среду украинские СМИ опубликовали расшифровку записи с якобы одного из совещаний у премьера страны Алексея Гончарука, где он заявляет, что у президента Украины Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».
Взгляд.ру 03:05
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Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform вчера в 13:07
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Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.
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