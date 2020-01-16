Политика
Московский КомсомолецМишустин попал в базу «Миротворца»
Украинский сайт "Миротворец" внес в свои "черные списки" главу ФНС России Михаила Мишустина, который был выдвинут президентом РФ Владимиром Путиным на должность главы правительства.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 04:02, Ашберн
Политика
WP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост главы правительства
Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит вопрос о даче согласия президенту РФ Владимиру Путину на назначение на пост председателя правительства РФ нынешнего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе
Мужчина открыл стрельбу в здании суда, где работают мировые судьи, в Новокузнецке Кемеровской области, один человек погиб.
Общество
Сенатор от Красноярского края Клишас перепишет Конституцию России
На официальном сайте Кремля размещена информация о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, а также определён список участников.
Политика
Экс-куратор Украины в Кремле создаст новую партию в Абхазии
Партия будущего В конце весны в Абхазии, где после отставки президента Рауля Хаджимбы предстоят выборы, может быть создана новая партия (рабочее название — "Будущее Абхазии"), ее основателем и координатором станет Инал Ардзинба, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, действительный государственный советник России.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Политика
Медведев останется во главе партии «Единая Россия»
Дмитрий Медведев, покинувший пост премьер-министра российского правительства, продолжит возглавлять партию «Единая Россия».
Происшествия
60 человек пострадали от сброса авиатоплива в США
Финансы
России предсказали курс 200 рублей за доллар
В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Общество
Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика
В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Экономика
Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний
Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы.
Космос
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
Для предотвращения доступа к оперативному наблюдению осуществления на территории России различного рода конфиденциальных мероприятий в «Роскосмосе» предлагают создать базу соответствующих зарубежных спутников-шпионов, спутников-ретрансляторов и наземных станций приема, а также определить характер помех, которые необходимо создавать для недопущения наблюдения.
Общество
Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»
Телеведущая Алена Водонаева поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в демографической сфере.
Экономика
Россию похвалили за пенсионную реформу
Шведский экономист, бывший министр финансов Андерс Эрик Борг похвалил правительство России за начатую в 2018 году пенсионную реформу.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor останутся без Android 10
Компания Huawei и подшефный бренд Honor начали распространение фирменной оболочки EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 для нескольких моделей смартфонов.
Шоу-бизнес
61-летняя жена Валентина Юдашкина показала фигуру в бикини
61-летняя жена Валентина Юдашкина показала фигуру в бикини Марина Юдашкина продемонстрировала идеальную фигуру.
Происшествия
В Москве эвакуировали шесть судов из-за звонков о минировании
Шесть столичных судов эвакуированы из-за сообщений о минировании, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море
Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Политика
Появилось видео реакции министров на отставку правительства
Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Политика
Вассерман прокомментировал отставку Медведева
Отставка правительства Дмитрия Медведева случилась по двум причинам, пишет ФАН.
Гаджеты
MSI представила огромные видеокарты Radeon RX 5600 XT Gaming
Компания MSI решила выпустить сразу побольше разных видеокарт Radeon RX 5600 XT и представила четыре модели.
Экономика
Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками
Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми (50%) и матери-одиночки с двумя детьми (51%).
Общество
2019 год стал вторым по температуре за всю историю наблюдений
Прошедший год стал почти самым теплым за 140-летнюю историю метеорологических наблюдений, уступив первую строчку лишь 2016 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные пяти исследовательских институтов (NASA, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), Всемирная метеорологическая организация, НКО Berkeley Earth, Метеорологическая служба Великобритании).
Кино
Стал известен актерский состав сериала «Властелин колец»
Политика
В Киеве заявили о фабрикации аудиозаписи с совещания премьера Украины
В среду украинские СМИ опубликовали расшифровку записи с якобы одного из совещаний у премьера страны Алексея Гончарука, где он заявляет, что у президента Украины Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.