Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.

с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин в 2008 году, перейдя с госслужбы в бизнес, стал владельцем 25% в фондах группы UFG, сообщила РБК управляющий партнер инвесткомпании Полина Герасименко. Мишустин стал президентом группы UFG в 2008 году после десяти лет работы во власти.

Мишустину до 2010 года принадлежало 25% в фондах группы UFG

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