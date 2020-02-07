Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМишустину до 2010 года принадлежало 25% в фондах группы UFG

Премьер-министр Михаил Мишустин в 2008 году, перейдя с госслужбы в бизнес, стал владельцем 25% в фондах группы UFG, сообщила РБК управляющий партнер инвесткомпании Полина Герасименко. Мишустин стал президентом группы UFG в 2008 году после десяти лет работы во власти.
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с чего всё началось

Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.
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Управляющий партнер UFG раскрыла доходы семьи Мишустина. Что важно знать

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Открытие премьера: почему UFG обнародовала информацию о доходах Мишустина

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РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

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