Экономика
ИнтерфаксМишустину до 2010 года принадлежало 25% в фондах группы UFG
Премьер-министр Михаил Мишустин в 2008 году, перейдя с госслужбы в бизнес, стал владельцем 25% в фондах группы UFG, сообщила РБК управляющий партнер инвесткомпании Полина Герасименко. Мишустин стал президентом группы UFG в 2008 году после десяти лет работы во власти.
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Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.РБКвчера в 16:01
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Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Россия привыкла, что США все время выступают с угрозами, в частности, в адрес российской «Роснефти» и санкциям за взаимодействие с Венесуэлой и ее президентом Николасом Мадуро.
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Трамп уволил свидетельствовавшего в ходе импичмента посла США в ЕС
Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса по импичменту.
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Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
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Финиковые пальмы удалось вырастить из семян возрастом 2 тыс. лет
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Счетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России
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Завершена масштабная генетическая перепись раковых опухолей
Как сообщает ToDay News Ufa, консорциум генетиков Pan-Cancer, объединивший более 1,3 тыс. ученых из разных стран, завершил расшифровку и изучение геномов 2,6 тыс. опухолей, которые относятся к 38 видам рака.
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Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
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Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.
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Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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Появилось видео новых показательных Загитовой на шоу
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова представила два новых показательных номера в рамках ледового шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
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Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область
О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
Культура