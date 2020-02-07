Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМишустину до 2010 года принадлежало 25% в фондах группы UFG

Премьер-министр Михаил Мишустин в 2008 году, перейдя с госслужбы в бизнес, стал владельцем 25% в фондах группы UFG, сообщила РБК управляющий партнер инвесткомпании Полина Герасименко. Мишустин стал президентом группы UFG в 2008 году после десяти лет работы во власти.
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с чего всё началось

Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.
РБКвчера в 16:01

Подробнее о событии

Открытие премьера: почему UFG обнародовала информацию о доходах Мишустина

Известия10:24

О доходах Мишустина рассказали в UFG

Газета.Ru06:56

Обнародование доходов Мишустина достигает сразу трех целей

REGNUM07:25

Управляющий партнер UFG раскрыла доходы семьи Мишустина. Что важно знать

РБК02:55

Мишустину дали характеристику

Lenta.ruвчера в 19:45

Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Ведомостивчера в 18:34

РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

ТАССвчера в 17:17
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Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке суицида

Газета.Ru вчера в 10:06
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Из плана подготовки нормативных актов ЦБ в 2020 году следует, что регулятор во втором квартале планирует внести изменения в требования к инвестору, приобретающему акции в рамках санации (где обязательным условием является участия АСВ), давая ему возможность самому быть санируемым при помощи ФКБС.
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В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Газета.Ru вчера в 05:54
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Фигурист Даниил Самсонов стал чемпионом России среди юниоров.
Газета.Ru 09:25
Экономика

Козак: Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что российская и белорусская стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.
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Происшествия

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При крушении вертолета Bell 407 в окрестностях Казани погиб зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.
Коммерсантъ 10:53
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru вчера в 01:22
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Вера Брежнева отметила день рождения в горах с Константином Меладзе

Вера Брежнева отметила день рождения в компании Константина Меладзе, вместе с которым звезда отправилась в горы.
Актуальные Новости вчера в 09:48
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Российская газета вчера в 10:36
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Открыта продажа билетов на выставку «Русская сказка» в Третьяковке

Российская газета 10:18
Политика

Додон заявил, что готов предоставить Приднестровью широкую автономию

Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что власти стран готовы предоставить Приднестровью широкую автономию, чтобы таким путем решить существующий конфликт.
РИА Новости 06:21
Политика

В Госдепе подтвердили возможность санкций против «Роснефти»

Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении «Роснефти», заявил журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Коммерсантъ 03:26
Единоборства

Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Газета.Ru 13:30
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Двум актерам из России продлили запрет на въезд на Украину до 10 лет

В результате двоим актерам продлили трехлетний запрет на посещение страны до десяти лет, а остальным участникам группы запретили въезд на три года.
Газета.Ru 08:20
Общество

Ликсутов выступил за снижение нештрафуемого превышения скорости

В сентябре 2019 года замначальника ГИБДД Владимир Кузьмин говорил, что МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
РБК 12:36
Происшествия

Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

Управление собственной безопасности ФСИН России накануне задержало начальника регионального управления ведомства по Северной Осетии Юрия Емельянова, Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.
РБК 06:05
Наука

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Lenta.ru 05:36
Происшествия

На мать истощенной девочки из Кисловодска завели уголовное дело

НТВ 06:30
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Киану Ривз засветился на съемках «Матрицы 4»

Коммерческий успех «Матрицы» дал «зелёный свет» для создания продолжений (сюжетные намётки трилогии задумывались авторами изначально, однако студия требовала определиться с результатами проката первого фильма).
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Castrol представил в России новое масло

Компания «Castrol Россия» представила в российской столице новое поколение моторных масел семейства Magnatec, произведенных по фирменной технологии Dualock.
Движок 06:17
Общество

Филиал охраны Минэнерго заказал наклейки «Обама ЧМО»

Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России заказал в рамках госзакупок наклейки на автомобиль с надписью «Обама ЧМО».
Известия 13:08
Общество

Ставленница Сороса облюбовала себе в Киеве квартиру за миллион

Площадь квартиры составляет 46,6 квадратных метров, стоимость – 944,2 тысячи гривен [38 тысяч долларов].
Новостной фронт 10:33
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ 10:48
Общество

Финляндия первой в ЕС решила добывать промышленный уран

По данным портала, в настоящее время ни в одном государстве Евросоюза не добывают уран, и Финляндия может стать единственной добывающей из стран ЕС.
Интерфакс 12:30
Происшествия

МИД Украины отстранил консула в Молдавии из-за дела об изнасиловании

Министерство иностранных дел Украины отстранило от исполнения обязанностей своего консула в Молдавии на время проведения расследования дела в связи с заявлением жительницы города Бельцы об изнасиловании, передает агентство "Укринформ".
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Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
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У берегов Эстонии затонул российский траулер

У берегов Эстонии Российский рыболовный траулер затонул, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:58
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Во время ударов Израиля по Сирии могли сбить пассажирский самолет

Газета.Ru 01:42
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IceCube нашел возможные внегалактические источники нейтрино

Ученым удалось выделить несколько внегалактических источников-кандидатов, но статистики недостаточно для полноценного открытия ни в одном случае.
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