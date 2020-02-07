Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМишустину до 2010 года принадлежало 25% в фондах группы UFG

Премьер-министр Михаил Мишустин в 2008 году, перейдя с госслужбы в бизнес, стал владельцем 25% в фондах группы UFG, сообщила РБК управляющий партнер инвесткомпании Полина Герасименко. Мишустин стал президентом группы UFG в 2008 году после десяти лет работы во власти.
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с чего всё началось

Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.
РБК06 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Открытие премьера: почему UFG обнародовала информацию о доходах Мишустина

Известиявчера в 10:24

Обнародование доходов Мишустина достигает сразу трех целей

REGNUMвчера в 07:25

Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Ведомости06 февраля в 18:34

Управляющий партнер UFG раскрыла доходы семьи Мишустина. Что важно знать

РБКвчера в 02:55

Мишустину дали характеристику

Lenta.ru06 февраля в 19:45

О доходах Мишустина рассказали в UFG

Газета.Ruвчера в 06:56

РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

ТАСС06 февраля в 17:17
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Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев, заявив, что власти страны вводят людей в заблуждение насчет причин изменения цен на газ.
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