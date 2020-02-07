Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.

с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин в 2008 году, перейдя с госслужбы в бизнес, стал владельцем 25% в фондах группы UFG, сообщила РБК управляющий партнер инвесткомпании Полина Герасименко. Мишустин стал президентом группы UFG в 2008 году после десяти лет работы во власти.

Мишустину до 2010 года принадлежало 25% в фондах группы UFG

Политика Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.

Происшествия В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.

Гаджеты AMD Ryzen Threadripper 3990X разогнался под жидким азотом до 5,5 ГГц Флагманский AMD Ryzen Threadripper 3990X только выходит на рынок, но результаты его испытаний под жидким азотом уже есть — валидацию CPU-Z удалось пройти на частоте 5549 МГц.

Политика Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко Часть российской делегации не смогла добраться до Сочи, где проходит встреча Путина и Лукашенко, к началу переговоров.

Единоборства Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.

Общество Кабмин одобрил законопроект о повышении предельного возраста ректоров Правительство одобрило законопроект, который повышает предельный возраст руководителей вузов и научных организаций, а также их заместителей с 65 до 70 лет.

Общество Ляшко обвинил власти Украины в газовом обмане людей Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев, заявив, что власти страны вводят людей в заблуждение насчет причин изменения цен на газ.

Политика Трамп обвинил Пелоси в нарушении закона Акция спикера палаты представителей Ненси Пелоси по уничтожению текста речи президента США — нарушение закона, сообщил 7 февраля журналистам глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Происшествия В Шерегеше два человека пострадали при падении глыбы снега с крыши Снег сошел с крыши кафе на двоих человек на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, они доставлены в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.

Происшествия Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.

Экономика Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки Накануне Дерипаска в своем канале высказался о важности снижения регулятором ключевой ставки "до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%".