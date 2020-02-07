Экономика

Газета.RuГазета.RuРБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.
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с чего всё началось

Управляющий партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина

В 2010 – 2013 годах Владлена Мишустина получала доходы от траста UFG и задекларировала его в размере $11,55 млн совокупно за четыре года.
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Беспрецедентный шаг: публикация о доходах Мишустина

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей.
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Политика

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

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Sony запустила страницу консоли PlayStation 5

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Политика

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Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
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В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
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Происшествия

Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

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Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Газета.Ru вчера в 05:54
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Американский актер Кирк Дуглас скончался

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«Лукашенко хочет получить нефть со скидкой и газ по ценам, как для Смоленска, но делиться суверенитетом взамен этих благ не готов», — интерпретировала сообщения «Газета.ru».
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Наука

Ученые выращивают «пряжу» из клеток кожи человека

Команда исследователей из Франции вырастила «пряжу» из клеток кожи человека, которую они называют «человеческим текстилем».
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Министр культуры Татарстана объяснила свадьбу дочери в музее

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Кино

В Сети появилось видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

Жители Сан-Франциско, где проходят съемки четвертой части культовой франшизы «Матрица», заметили актера Киану Ривза, видео с которым тут же выложили в социальные сети.
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Политика

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
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Новым директором «Роскино» стала Евгения Маркова

Новым главой государственной компании «Роскино», которая занимается продвижением продукции российской киноиндустрии в мире, стала Екатерина Маркова.
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Политика

Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу

Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
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Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России

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Google зарегистрировала товарный знак для новой операционной системы

Стало известно о том, что Google зарегистрировала товарный знак «Pigweed», который, как предполагается, предназначен для новой операционной системы компании.
3DNews вчера в 03:35
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Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
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Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
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Общество

Путин призвал наказать наживающиеся на коронавирусе аптеки

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выявления аптек, завышающих цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Газета.Ru 05 февраля в 08:43
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Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео

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