В 2010 – 2013 годах Владлена Мишустина получала доходы от траста UFG и задекларировала его в размере $11,55 млн совокупно за четыре года.

с чего всё началось

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

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