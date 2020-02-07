Экономика
Газета.RuРБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.
Читать в источнике
Оценить1318
с чего всё началось
В 2010 – 2013 годах Владлена Мишустина получала доходы от траста UFG и задекларировала его в размере $11,55 млн совокупно за четыре года.РБКвчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Общество
Путин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей.
Происшествия
У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер
Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.
Политика
Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России
Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Футбол
В «Барселоне» заявили о разрешении конфликта между Месси и Абидалем
Директор испанской "Барселоны" Гильермо Амор заявил о разрешении конфликта в клубе между спортивным директором Эриком Абидалем и капитаном команды Лионелем Месси, который развернулся на фоне интервью первого, заявившего о влиянии игроков на увольнение Эрнесто Вальверде.
Спорт
Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы
Политика
Вылет части российской делегации в Сочи задерживается
Вылет российских журналистов и части делегации в Сочи, где должны пройти переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, задерживается из-за погодных условий.
Политика
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Игры
Sony запустила страницу консоли PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Политика
Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Политика
Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы
Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
Технологии
В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России
Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
Происшествия
Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Культура
Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Политика
«Делиться не готов»: чего хочет Лукашенко от Путина
«Лукашенко хочет получить нефть со скидкой и газ по ценам, как для Смоленска, но делиться суверенитетом взамен этих благ не готов», — интерпретировала сообщения «Газета.ru».
Наука
Ученые выращивают «пряжу» из клеток кожи человека
Команда исследователей из Франции вырастила «пряжу» из клеток кожи человека, которую они называют «человеческим текстилем».
Общество
Министр культуры Татарстана объяснила свадьбу дочери в музее
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на возмущения из-за того, что свадьба ее дочери была организована в Галерее современного искусства в Казани.
Кино
В Сети появилось видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
Жители Сан-Франциско, где проходят съемки четвертой части культовой франшизы «Матрица», заметили актера Киану Ривза, видео с которым тут же выложили в социальные сети.
Общество
Роскачество дало советы по борьбе с детской зависимостью от онлайн-игр
Эксперты Роскачества составили перечень рекомендаций, которые помогут уберечь детей от зависимости от компьютерных игр, передает ТАСС.
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
В июле 2019 года в Подмосковье двух сотрудников больницы обвинили в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.
Общество
Новым директором «Роскино» стала Евгения Маркова
Новым главой государственной компании «Роскино», которая занимается продвижением продукции российской киноиндустрии в мире, стала Екатерина Маркова.
Политика
Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу
Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
Общество
Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России
Технологии
Google зарегистрировала товарный знак для новой операционной системы
Стало известно о том, что Google зарегистрировала товарный знак «Pigweed», который, как предполагается, предназначен для новой операционной системы компании.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Общество
Путин призвал наказать наживающиеся на коронавирусе аптеки
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выявления аптек, завышающих цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Армия и оружие