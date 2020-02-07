Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании. Этими сведениями она поделилась в письме РБК.
Читать в источнике
Комментировать1196
с чего всё началось

Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.
РБКвчера в 16:01

Подробнее о событии

Открытие премьера: почему UFG обнародовала информацию о доходах Мишустина

Известия10:24

О доходах Мишустина рассказали в UFG

Газета.Ru06:56

Обнародование доходов Мишустина достигает сразу трех целей

REGNUM07:25

Мишустину до 2010 года принадлежало 25% в фондах группы UFG

Интерфакс02:18

Управляющий партнер UFG раскрыла доходы семьи Мишустина. Что важно знать

РБК02:55

Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Ведомостивчера в 18:34

РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

ТАССвчера в 17:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 10:35, Ашберн
Политика

Лукашенко пожаловался Путину на нехватку снега в Сочи

Лукашенко в шутку пожаловался Путину, что в том районе Сочи, где остановился он, «почти не осталось снега».
НТВ 07:30
Происшествия

В Кузбассе попал в аварию микроавтобус с детской спортивной командой

Российская газета 09:55
Происшествия

Частный вертолет разбился под Казанью

Принадлежащий компании "Восток Транс" вертолет Bell 407 в пятницу вечером упал в болотистой местности в окрестностях Казани.
Вести.Ru 09:53
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Российская газета вчера в 10:36
Происшествия

Следователь обвинил замглавы Генштаба ВС РФ в симуляции болезней

Замначальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Халил Арсланов, обвиняемый в крупном мошенничестве, уклонялся от участия в следственных действиях, симулируя заболевания, чтобы оставаться в стационаре военного госпиталя, утверждает следствие.
Интерфакс 09:48
Политика

Зюганов заявил, что Пенсионный фонд ограбил Россию

Пенсионный фонд ограбил все население России на сотни миллиардов.
Инвест-Форсайт вчера в 17:51
Армия и оружие

Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что в Донбассе будут построены две военные базы по стандартам НАТО.
Lenta.ru 10:03
Спорт

Гимнастка Александра Солдатова попыталась совершить самоубийство

Shraibikus News вчера в 08:02
Игры

Новая Call of Duty выйдет осенью 2020 года

REGNUM 02:09
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru 05:31
Политика

Патрушев ответил на угрозы США в адрес РФ из-за Венесуэлы

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказался по поводу угрозы в адрес России, о которых заявлял спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в связи с поддержкой Москвой законно избранной власти в этой латиноамериканской стране.
Газета.Ru 09:24
Экономика

В Петербурге ликвидируют кондитерскую фабрику

Как писал РБК Петербург, прошлым летом «Невский кондитер» запустил производство в Волхове на обанкротившейся кондитерской фабрике, до того принадлежавшей компании «Лаком».
РБК Санкт-Петербург 09:49
Музыка

Билли Айлиш раскритиковала рэп-певцов

Певица Билли Айлиш выступила с критикой в адрес рэп-исполнителей.
Культуромания вчера в 15:04
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна решила сменить имидж

Брухунова посетила салон красоты, где ей немного выбелили цвет волос.
RuNews24.ru 05:34
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС 07:48
Происшествия

Крайне угрожающая ситуация: Зеленского просят ввести Нацгвардию в Мукачево

Городской совет Мукачево (Закарпатская область Украины) просит президента страны Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию.
REGNUM 08:50
Кино

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 04 февраля в 23:34
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

РБК вчера в 16:45
Общество

СК проверяет данные СМИ об убивавшем ветеранов анестезисте

BFM.ru 07:21
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Собеседник вчера в 09:01
Общество

Охрана российского министерства заказала наклейки «Обама чмо»

Северо-Кавказский филиал ведомственной охраны Минэнерго России заказал наклейки с надписью «Обама чмо», следует из информации на портале госзакупок.
Lenta.ru 10:01
Авто

Американский Volkswagen Passat будет заменён электрокаром

Европейский Passat обновился в декабре 2019 года и весной 2020-го придёт в Россию с турбомоторами 1.4 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с.), шестиступенчатой "механикой" и семидиапазонным "роботом".
Драйв 08:30
Шоу-бизнес

Пелагея рассказала о травле после развода с Телегиным

Российская певица Пелагея опубликовала в Instagram видео, в котором рассказала о подробностях развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Народные новости 09:48
Гаджеты

Новые iPhone 9 и Samsung Galaxy S20 уже доступны для заказа в Корее

На ещё не анонсированные смартфоны iPhone 9 и Samsung Galaxy S20 в Корее уже начали принимать заказы, сообщает iXBT.ru.
UfacityNews.ru вчера в 06:15
Общество

Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Известия 05:46
Здоровье

В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе

Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Российская газета вчера в 11:29
Авто

Продажи новых автомобилей в России выросли в январе

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России увеличились в январе 2020 года на 1,8% в годовом сопоставлении до 102,102 тыс. единиц, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Росбалт вчера в 08:44
Здоровье

Онкобольной из Самары приходится ежедневно ездить за таблеткой

Самарский Минздрав объяснил, почему женщине с тяжелым онкологическим заболеванием приходится каждый день ездить в клинику, чтобы получить одну таблетку.
НТВ вчера в 08:09
Политика

Сноуден планирует продлить вид на жительство в России

Срок действия вида на жительство в России бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена истекает в апреле 2020 года, сейчас готовятся документы для его продления.
ТАСС 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное