Коронавирус
Pravda.RuМишустину поступило предложение закрыть на время карантина алкомаркеты
Султан Хамзаев, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия", выступил с инициативой о закрытии на период карантина алкомаркетов. Документ с соответствующей просьбой направлен им премьер-министру.
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с чего всё началось
Член Общественной палаты РФ, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой дать поручение о закрытии алкомаркетов на период карантина в связи с коронавирусом, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:24
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