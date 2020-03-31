Член Общественной палаты РФ, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой дать поручение о закрытии алкомаркетов на период карантина в связи с коронавирусом, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Султан Хамзаев, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия", выступил с инициативой о закрытии на период карантина алкомаркетов. Документ с соответствующей просьбой направлен им премьер-министру.

Мишустину поступило предложение закрыть на время карантина алкомаркеты

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