Коронавирус

Pravda.RuPravda.RuМишустину поступило предложение закрыть на время карантина алкомаркеты

Султан Хамзаев, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия", выступил с инициативой о закрытии на период карантина алкомаркетов. Документ с соответствующей просьбой направлен им премьер-министру.
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«Трезвая Россия» попросила закрыть алкомаркеты на период карантина

Член Общественной палаты РФ, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой дать поручение о закрытии алкомаркетов на период карантина в связи с коронавирусом, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:24

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Глава «Трезвой России»: россияне покупают алкоголь из-за COVID-19

РИА Новости00:11

69% россиян верят, что употребление алкоголя защищает от коронавируса

News.ruвчера в 08:09

«Трезвая Россия» просит закрыть алкомаркеты: продажи спиртного удвоились

Мойка78вчера в 22:19

Мишустина просят закрыть алкомаркеты на время карантина

Znak.comвчера в 21:46

Алкомаркеты в России попросили закрыть на время карантина

Телеканал 360°00:42

Мишустина попросили закрыть алкомаркеты на время карантина

URA.Ruвчера в 20:59

«Трезвая Россия» попросила приостановить работу алкомаркетов на время карантина

Life.ruвчера в 22:13
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Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Общество

Умер драматург и автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин

На 96-м году жизни умер писать, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
РБК 03:51
Общество

В России ужесточили штрафы за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Урал-пресс-информ вчера в 04:09
Общество

Жители московского региона освобождаются от платы за капремонт

Вести.Ru 03:44
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Общество

Регионы смогут с июля вводить налоги для самозанятых

Госдума приняла закон, разрешающий регионам с 1 июля вводить налоговый режим для самозанятых, следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента.
Газета.Ru 03:49
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны вчера в 12:28
Здоровье

Режим полной бессрочной изоляции вводится в Приморье

Работодатели обязаны замерять температуру прибывших сотрудников, вводится запрет на командировки за границу, обязательная дезинфекция мебели и оргтехники, а также максимально перевод людей на удаленную работу.
Deita.ru 02:42
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Коммерсантъ 03:33
Общество

Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Live24 вчера в 16:03
Авто

Обновленный Mitsubishi Pajero появится в 2021 году

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на китайский портал Autohome, премьера нового Pajero состоится в 2021 году, а старт продаж – в 2022-м.
Автоновости дня 29 марта в 05:00
Общество

У россиян не осталось денег на случай потери работы

Накоплений россиян в случае потери работы в среднем хватит на 63 дня.
Lenta.ru 03:30
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской Бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Здоровье

Обнаружили связь между коронавирусом и ожирением

Ожирение и коронавирусная инфекция могут быть тесно связаны между собой.
ToDay News Ufa 01:31
Общество

Режим самоизоляции ввели в Забайкалье из-за коронавируса

Зампред правительства Забайкалья Аягма Ванчикова 31 марта подписала постановление о принятии дополнительных мер по профилактике распространения коронавируса на территории края.
ZAB.RU 02:04
Общество

В России создан высокоточный тест на коронавирус

В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
BFM.ru 00:20
Энергетика

Польша заявила о победе над «Газпромом» в судебном споре о цене на газ

Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ, сообщила польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
РБК вчера в 15:53
Культура

Ковальчук, Миронова и Кравченко стали народными артистами

Актеры Анна Ковальчук, Мария Миронова и Алексей Кравченко получили звание народного артиста Российской Федерации.
Культуромания 01:24
Политика

Рада приняла закон о продаже земли на Украине

Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года, сообщает "Страна.ua".
Газета.Ru вчера в 17:54
Общество

В Ленобласти ограничили передвижение жителей региона

В Ленобласти с 31 марта жителям будет запрещено покидать населенный пункт, где зафиксировали заболевших COVID-19.
RuNews24.ru 02:26
Происшествия

Воронежские чиновники использовали служебные машины для личных поездок

Прокуроры уличили глав четырех сельских поселений Каменского района в использовании служебных машин в собственных целях.
Обозреватель Врн вчера в 12:41
Политика

Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия правительства в связи с распространением пандемии коронавируса и дает ему право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России, информирует ТАСС.
Газета.Ru 03:41
Шоу-бизнес

Ксения Собчак уверена, что перенесла коронавирус

Во время онлайн-трансляции в социальных сетях телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками уверенностью в том, что перенесла коронавирус, и рассказала о своих симптомах - в частности, звезда временно потеряла голос и ей пришлось "закапывать адреналин через трубочку".
Газета.Ru 03:45
Армия и оружие

Первый американский военный умер от коронавируса

Умер военный США, инфицированный коронавирусом. Об этом 30 марта сообщил шеф Пентагона Марк Эспер.
Известия вчера в 21:56
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Общество

В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса.
RT на русском 02:35
Здоровье

Второй контактный случай заражения коронавирусом зафиксирован в Крыму

О первом контактном случае заражения коронавирусом в Крыму стало известно 28 марта.
ИА Крыминформ 03:01
Общество

Финляндия продлила карантин до 13 мая

Правительство Финляндии продлило срок действия мер, принятых для борьбы с коронавирусом, до 13 мая.
Петрозаводск говорит 03:18
Общество

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 01:02
Политика

Дмитриева призвала Беглова вводить немедленный жёсткий карантин

Во вторник, 31 марта, депутат петербургского Законодательного собрания Оксана Дмитриева призвала губернатора города Александра Беглова немедленно ввести в Северной столице жёсткий карантин.
Форпост Северо-Запад 03:46
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