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REGNUM
REGNUM

Мишустину пожаловались на то, что Еврейскую АО недооценивают в РФ

Биробиджан, 18 августа 2020, 11:21 — REGNUM Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным пожаловался на то, что регион является самым недооценённым не только на Дальнем Востоке, но и в стране, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе стенограммы встречи, опубликованной на сайте правительства.В источнике
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