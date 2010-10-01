Из известных в республике людей в парламент избраны экс-министр информации Лилия Ананич, бывший посол Минска в Турции Андрей Савиных, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, а также бывший глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько и «мисс Беларуси» Мария Василевич, сообщает «Интерфакс».

«Мисс Беларусь» и бывший посол избраны в парламент Белоруссии

Общество Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.

Автоспорт Даниил Квят: доволен, что получилось обогнать трех соперников Российский гонщик формулической команды Toro Rosso Даниил Квят после гонки Гран-при Бразилии, где он попал в Топ-10, отметил ряд позитивных моментов относительно своего выступления.

Политика Власти Грузии не намерены проводить внеочередные парламентские выборы Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не собирается пересматривать действующую в республике систему выборов, отвергнув тем самым идею о проведении внеочередных парламентских выборов в стране.

Политика Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».

Происшествия На складе на северо-западе Москвы произошел пожар ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах Москвы сообщает, что в здании склада расположены помещения автосервиса, который также пострадал от пожара — там загорелись автомобили и газовое оборудование, периодически происходили взрывы газовых баллонов.

Шоу-бизнес Полина Глен рассталась с Джонни Деппом Союз артиста с танцовщицей из Санкт-Петербурга Полиной Глен распался. 24-летняя девушка поставила жирную точку в их отношениях.

Происшествия Подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии заочно арестован Басманный суд Москвы заочно арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также его брата Абдулахмеда.

Политика Большинство россиян оценивают отношения РФ и США негативно Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что 85% россиян оценили отношения РФ и США в негативном ключе.

Общество «Яндекс» намерен изменить структуру управления компанией «Приоритетная акция компании, в настоящее время принадлежащая «Сбербанку», будет переведена в фонд, и ее условия будут изменены», — говорится в сообщении.

Наука На плато Наска нашли новые рисунки загадочных монстров Японские ученые из университета Ямагата обнаружили на знаменитом плато Наска новые геоглифы, расшифровать некоторые из них пока не удалось.