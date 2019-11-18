Политика
News.ru«Мисс Беларусь» и бывший посол избраны в парламент Белоруссии
Из известных в республике людей в парламент избраны экс-министр информации Лилия Ананич, бывший посол Минска в Турции Андрей Савиных, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, а также бывший глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько и «мисс Беларуси» Мария Василевич, сообщает «Интерфакс».
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Выборы-2019: депутатами парламента стали «Мисс Беларусь», ведущий ОНТ и бывший посол в Турции
КП - Беларусьвчера в 17:14
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
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