Общество
РИА Новости«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Ранее девушка заявила, что полуостров принадлежит всем людям. Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
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Политика
Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе
Газета.Ru 09:35
Политика
Reuters: Трамп 27 октября намерен сделать «важное заявление»
Ранее американский лидер написал на своей странице в Twitter об "очень значительном событии", которое произошло недавно, однако не пояснил, о чем именно идет речь.
ТАСС 23:07
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Общество
Неурожай грибов и ягод стал причиной нашествия медведей в Забайкалье
Вызванная неурожаем ягод, грибов и орехов миграция медведей представляет угрозу жителям Забайкалья.
REGNUM 21:59
Финансы
Банк России снова снизил ключевую ставку
Руководство регулятора понизило ставку еще на 0,5 процентного пункта и теперь ее размер составляет 6,5% годовых.
Капитал страны вчера в 07:50
Политика
Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском 20:43
Общество
Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи
RT на русском 22:44
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM вчера в 01:43
Общество
Украина переходит на зимнее время
В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
Московский Комсомолец 02:10
Происшествия
Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке
Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.
REGNUM 07:08
Шоу-бизнес
«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".
Российская газета 15:15
Экономика
За сутки Джефф Безос потерял семь миллиардов
Самый богатый человек в мире Джефф Безос за сутки потерял 6,9 миллиарда долларов.
Вести.Ru вчера в 04:27
Политика
В Госдуме оценили украинскую позицию насчет возвращения России в ПАСЕ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не намерена соглашаться на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в ПАСЕ.
Известия 07:28
Кино
Стало известно, когда выйдет полнометражный фильм о «Томе и Джерри»
Студия Warner Bros перенесла выход полнометражного фильма о "Томе и Джерри" на 23 декабря 2020 года, сообщает THR.
РИА Новости 23:04
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Газета.Ru вчера в 13:12
Космос
Глава НАСА призвал вернуть Плутону статус планеты
Директор Национального аэрокосмического агентства США (НАСА) Джим Брайденстайн заявил, что Плутону следует вернуть статус планеты, который он утратил в 2006 году.
Вечерняя Москва 19:58
Политика
Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Интерфакс 04:09
Армия и оружие
Первые российско-египетские учения войск ПВО начались в Египте
Российская газета 20:37
Армия и оружие
Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани
Рота военной полиции из России прибыла в город Кобани на севере Сирии для патрулирования территории совместно с турецкими коллегами.
Известия 22:15
Армия и оружие
Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе
Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
РБК вчера в 04:28
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор 07:54
Автоспорт
Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике
Голландский пилот Макс Ферстаппен из Red Bull Racing показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Известия 15:34
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru 00:46
Здоровье
Еще один украинец заболел дифтерией
Очередной случай дифтерии зафиксирован на Украине. Диагноз поставили 47-летнему жителю Тернополя.
Вести.Ru 13:26