Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМисс Украина-2019 рассказала, чей Крым

Мисс Украина-2019 пожелала Крыму процветания. Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
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