Политика
РБК«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал». Из-за решения модели ее интервью не вышло в эфир.
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Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь-М»
Life.ru вчера в 13:03
Общество
Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото
Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Общество
Москва достигла «барического дна»
Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1 октября 1954 года и оказалось на «барическом дне».
Lenta.ru 02:21
Здоровье
В Кремле прокомментировали угрозы онкологов центра Блохина уволиться
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал конфликт медиков с руководством и их заявление, отметив, что «это обращение видят и слышат в Минздраве» и что «Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации».
Дождь вчера в 10:00
Происшествия
В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом
РИА Новости вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости вчера в 10:19
Футбол
Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью
Завершился центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
Bethub.org вчера в 16:52
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Путешествия
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
РИА Новости вчера в 13:19
Авто
Mitsubishi Pajero Sport получил версию в честь нового «Терминатора»
Mitsubishi решила не оставаться в стороне от премьеры новой части боевика, которую когда-то советские мастера синхронного перевода "обозвали" как "киборг-убийца": в России стартуют продажи специальной версии Pajero Sport, посвящённой выходу шестой части франшизы "Терминатор: Тёмные судьбы".
Российская газета вчера в 04:34
Политика
Трамп начал международное наступление на ЦРУ и ФБР
Глава американского государства Дональд Трамп и генпрокурор США Уильям Барр пытаются получить иностранную помощь в расследовании против ЦРУ и ФБР, сообщают источники.
Взгляд.ру вчера в 19:58
Гаджеты
Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha
На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.
iReactor вчера в 22:32
Политика
В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным
26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
Известия 01:44
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова в роли модели стала звездой подиума в Париже
Ежегодно популярный косметический бренд L’Oreal Paris на Неделе моды в Париже устраивает модные показы с участием всех амбассадоров модной марки.
Вечерний курьер 29 сентября в 05:07
Общество
В России вступил в силу запрет на хостелы в жилых домах
Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг, соответствующий закон вступает в силу с 1 октября 2019 года.
РИА Новости вчера в 17:00
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Шоу-бизнес
Малышева объяснила, почему опухоль Заворотнюк не подлежит удалению
Ugpressa.ru вчера в 16:15
Армия и оружие
В Пекине в честь 70-летия КНР прошел военный парад
В Китае отмечают семидесятилетие образования КНР. По случаю праздника в Пекине прошел военный парад, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России 00:35
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 15:47
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru вчера в 08:19
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Футбол
Игорь Шалимов возглавил «Ахмат»
Коммерсантъ 00:48
Авто
Электромобиль Nissan Leaf появился в каршеринге
«Яндекс» добавил в парк каршеринговых автомобилей в Москве электромобиль Nissan Leaf. Для аренды доступны 30 хэтчбеков последнего поколения.
Коммерсантъ вчера в 09:07
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Космос
В России создадут космический корабль для конкуренции с Маском
Газета.Ru вчера в 08:05
Игры
Call of Duty Mobile вышла на iOS и Android
Компания Activision выпустила Call of Duty Mobile. Мобильная версия шутера уже доступна пользователям iOS и Android.
News.ru 02:29
Политика
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью.
Известия вчера в 20:48